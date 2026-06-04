Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

David Ospina hace historia: es el futbolista con más temporadas en la Selección Colombia

El arquero antioqueño David Ospina es el jugador con más temporadas consecutivas jugando con la Selección Colombia de Fútbol. ¿Podrá sumar minutos en la Copa del Mundo?

  • David Ospina atajó 131 partidos en la Selección Colombia. FOTO: INSTAGRAM D_OSPINA1
    David Ospina atajó 131 partidos en la Selección Colombia. FOTO: INSTAGRAM D_OSPINA1
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

La historia de David Ospina en la Selección Colombia es demasiado extensa. El guardameta que defendió el pórtico tricolor en 131 ocasiones ha jugado en 18 años distintos con el combinado nacional e incluso lleva 19 temporadas consecutivas siendo parte del equipo, empero, en 2024 no tuvo minutos ni en amistosos ni en Copa América.

En la actualidad, el “Rey David” es guardameta de Atlético Nacional, club con el que se destacó en los cuartos de final y semifinales de la Liga Betplay. Fue convocado para la séptima participación de Colombia en un Mundial de fútbol de mayores en Norteamérica 2026, estará bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, y aunque es sabido que será suplente, no se puede descartar un homenaje como el hecho a Faryd Mondragón en Brasil 2014.

Durante los 19 años que Ospina fue convocado desde 2007 hasta 2026 a la Selección Colombia, disputó compromisos en todo ese período de tiempo al frente de la Tricolor, excepto en 2024. Es el jugador con más partidos disputados en el equipo cafetero, lo que es consecuencia de una carrera deportiva en la élite durante 20 años. El portero atajó en el Niza de Francia, Arsenal inglés, Napoli de Italia, Al Nassr de Arabia y Atlético Nacional.

Sus partidos en el equipo de todos los colombianos se dividen de la siguiente manera:

Copa América: jugó 18 partidos, ganó 9, perdió 7 y empató 2

Mundial: atajó 9 compromisos, triunfó en 6 y cayó en 3 ocasiones

Eliminatorias Conmebol: atajó 54 juegos, salió victorioso en 23, sufrió 15 derrotas e igualó 16

Amistosos: estuvo en 50 disputas, ganó 32, perdió 8 y empató 10.

David Ospina quedará en la memoria colectiva de la fanaticada colombiana como el golero titular de la Selección Colombia que volvió a una Copa del Mundo después de 16 años al clasificarse para Brasil 2014. El número uno se popularizó por su seguridad y el famoso “Tú tranquilo”, expresión impuesta por el narrador Javier Fernández y que el pueblo cafetero usó para identificar al arquero paisa.

Norteamérica será su tercer Mundial, aunque en esta ocasión, la titularidad le pertenece a Camilo Vargas, quien supo ser el suplente de David en las dos anteriores participaciones mundialistas de Colombia (Brasil 2014 y Rusia 2018). La selección cafetera debutará el próximo miércoles 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México (Azteca), a las 9:00 p.m.

¿Quiénes completan el top 5?

Ospina lidera la lista con 131 partidos jugados como el futbolista con más compromisos en la Selección Colombia, además de ser el que más años jugó (18). Estos son los que completan el top 5 histórico de más presencias con la Tricolor:

James Rodríguez: el capitán colombiano en el Mundial 2026, ajusta 125 presencias y 31 goles con el cuadro cafetero. Ha jugado 16 años seguidos en el equipo nacional.

Juan Cuadrado: oriundo del Úraba antioqueño, Juan Guillermo se volvió un referente para los futbolistas patrios. Disputó 116 partidos, anotó 11 goles y jugó 13 años en la selección.

Carlos Valderrama: el Pibe es una leyenda del fútbol mundial. Su reconocido pelo cresco rubio acompañó a la Selección Colombia en 111 ocasiones. El eterno capitán se apuntó 11 goles en 13 años como internacional.

Radamel Falcao: para la mayoría, El Tigre es el mejor delantero colombiano de la historia. Con el seleccionado jugó 105 partidos y marcó 36 goles, siendo así el máximo artillero del equipo nacional. Jugó 16 años en la Tricolor.

Lea también: Calendario de la Selección Colombia en el Mundial 2026: prográmese con los días, fechas y horarios de los partidos

Con el tiempo es probable que James Rodríguez supere a David Ospina en presencias con Colombia; sin embargo, su legado bajo los tres palos de la Tricolor es difícil de igualar.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos