Arkitect ya no será una marca de moda exclusiva del Grupo Éxito, ¿qué hay detrás?

Después de 32 años como una de las marcas propias insignia de Grupo Éxito, Arkitect comenzará una nueva etapa en la que dejará de ser exclusiva de los almacenes de la cadena para consolidarse como una marca con identidad propia y ampliar su presencia en el mercado colombiano. El anuncio marca un cambio estratégico para el negocio textil de Grupo Éxito, que busca fortalecer el posicionamiento de Arkitect más allá de los formatos tradicionales de retail. Aunque la marca continuará comercializándose en los almacenes Éxito, ahora llegará a los consumidores mediante nuevos canales físicos y digitales. Como parte de esta transformación, la compañía confirmó el lanzamiento de arkitect.com, una plataforma propia que ofrecerá una experiencia de compra independiente, con una identidad visual renovada, contenidos de inspiración y una relación más directa con los clientes. A esto se suma la apertura de perfiles oficiales en redes sociales bajo las cuentas @arkitect.oficial y @bronzini.oficial. Siga leyendo: “Venezuela es hoy un mercado que observamos con mucho interés”: gerente del Grupo Éxito

Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito.

Abrirá tiendas propias durante el segundo semestre de 2026

Uno de los principales hitos de esta nueva etapa será la apertura de las primeras tiendas propias de Arkitect durante el segundo semestre de 2026, una decisión con la que Grupo Éxito espera acercar la marca a nuevos consumidores y consolidarla como un referente de moda con sello colombiano. Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, explicó que esta transformación hace parte de la estrategia para convertir las marcas propias de textil en referentes de la moda latinoamericana. “Arkitect da un nuevo paso, deja de ser de venta exclusiva en los almacenes Éxito y comienza a vivir con identidad propia para estar más cerca de nuestros clientes. Uno de los primeros hitos de esta nueva etapa será la apertura de nuevas tiendas en los próximos meses”. El directivo destacó que llevar la marca más allá de los formatos tradicionales no solo impulsa el crecimiento del negocio, sino que también fortalece la industria textil nacional.

Moda, un negocio que mueve más de $1,6 billones

El respaldo económico de esta apuesta también se refleja en las cifras del negocio textil de Grupo Éxito. Durante 2025, la unidad de textil y hogar registró ventas superiores a $1,6 billones, mientras que en el país se comercializaron más de 21,6 millones de prendas. De ese total, más del 90%, equivalente a 19 millones de prendas, fueron confeccionadas en una red integrada por más de 300 talleres aliados, distribuidos en siete departamentos del país. Este modelo productivo permitió generar más de 12.000 empleos, consolidando una cadena de valor que impulsa la confección nacional. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con un modelo que impulsa la moda hecha en Colombia, con calidad, propósito y visión de futuro”, afirmó Calleja. En contexto: Grupo Éxito ganó $159.622 millones en el primer trimestre y elevó su rentabilidad en medio de un consumo retador

La moda mueve más de $1,6 billones.

Grupo Éxito tendrá dos pasarelas en Colombiamoda 2026

La nueva estrategia de Arkitect también estará acompañada por una fuerte presencia en Colombiamoda 2026. Grupo Éxito será la única empresa participante con dos pasarelas oficiales en la feria organizada por Inexmoda. La primera será Arkitect + Jorge Duque, que se realizará el 28 de julio a las 7:00 p.m. en la Plaza de la Libertad. La segunda estará protagonizada por Bronzini + Isabel Henao, programada para el 29 de julio a las 7:00 p.m. en el Parque de los Pies Descalzos. En total se presentarán 160 referencias, desarrolladas gracias al trabajo conjunto de 16 proveedores y 27 talleres de confección, una cadena productiva que impacta más de 2.400 puestos de trabajo, ocupados en su mayoría por mujeres cabeza de familia.