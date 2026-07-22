Del Cauca a Medellín: una experiencia gastronómica para recorrer la memoria del territorio

En la cocina se heredan historias, se transmiten culturas de generación en generación y se construye la memoria de un territorio. Bajo esa premisa, La Pascasia realizará el próximo sábado 25 de julio la edición número 21 de No Solo de Pan Vive el Hambre, una franja cultural que desde 2018 explora la diversidad gastronómica de Colombia y las historias que sobreviven alrededor de sus fogones. En esta ocasión, el encuentro llevará por nombre “Cauca de Norte a Sur” y propondrá un recorrido por los sabores del Valle del Cauca, Corinto y el Pacífico colombiano a través de un menú diseñado por los cocineros Vanessa Arroyave Moreno y Adilson Banguero Orejuela, quienes han dedicado su trabajo a preservar las tradiciones culinarias de sus territorios. En contexto: No solo de pan vive el hambre: un comedor en La Pascasia para conocer la despensa nacional

La experiencia girará alrededor del concepto “Fogones de identidad, sabores del Valle y el Cauca”, una propuesta que rinde homenaje a las cocineras guardianas de los saberes ancestrales y demostrar cómo cada receta se convierte en un vehículo de memoria colectiva. Uno de los objetivos de No Solo de Pan Vive el Hambre, proyecto que nació en 2018, ha sido rescatar preparaciones que poco a poco han ido desapareciendo de la cotidianidad. Según explicó Julia Alejandra Mejía, investigadora culinaria y directora del proyecto, cada edición busca recuperar recetas, ingredientes y formas de cocinar que alguna vez fueron representativas de los territorios, pero que hoy han sido desplazadas o relegadas: “Lo que hace este menú es traerlas de nuevo y trabajar en ese tema de la memoria sobre esas formas de comer identitariamente de un territorio”, dijo en entrevista con EL COLOMBIANO. Entérese: Comiendo por Colombia: en la tierra de la hospitalidad y los paisajes

aldo de costilla (izquierda) y arroz con pringamosa (derecha), dos preparaciones inspiradas en la cocina tradicional del Cauca. Foto: cortesía.

Vanessa Arroyave, cocinera caleña con más de una década de trayectoria, ha enfocado su trabajo en rescatar preparaciones tradicionales del Valle y el Pacífico colombiano, utilizando ingredientes propios de cada región y técnicas heredadas de generaciones anteriores.

La cocinera Vanessa Arroyave será una de las invitadas de la edición 21 de No Solo de Pan Vive el Hambre en la Pascasia. Foto: cortesía.

A su lado estará Adilson Banguero, cocinero tradicional y líder social de Corinto, Cauca, quien ha convertido la gastronomía en una herramienta para fortalecer el tejido comunitario. La construcción del menú parte de las propias historias de los cocineros invitados. Vanessa Arroyave aporta los conocimientos heredados de su familia y su trabajo con las piangüeras de Tumaco, mientras que Adilson Banguero incorpora la experiencia adquirida junto a resguardos indígenas y comunidades afro del norte del Cauca. Para Julia, el propósito es que esos saberes familiares y comunitarios lleguen a nuevos públicos: “Ellos quieren traer estos platos y ponerlos en la mesa para comensales que son nuevos para ellos y procurar también ese intercambio de conocimiento”, señaló. Le puede interesar: Marco Antonio Solís anunció concierto en Envigado: fechas, boletería y más detalles

Adilson Banguero, promueve la gastronomía como una herramienta para fortalecer el tejido social en el Cauca. Foto: cortesía.

En la invitación al evento, Adilson y Vanessa hablan sobre el espíritu del encuentro: “Hay recetas que no solo alimentan el cuerpo, también sostienen la memoria. Cocinar también es recordar, es sembrar futuro sin olvidar las raíces, es reconocer que cada plato lleva consigo la voz de las abuelas y las mayores, el ritmo de la marimba y el murmullo del manglar y la dignidad de quienes han hecho de la resistencia una forma de cuidar la vida”. Conozca: A las minipapas de Alba y Julián le hacen fila de cuadras en San Antonio de Prado

La experiencia culinaria recorrerá distintos paisajes y productos del Cauca. La experiencia comenzará con Kilele, un cóctel preparado con guarapo, grosellas, viche, poleo y bastón de caña. La entrada será Currulao, un tamalito de tollo ahumado con camarón y ají de lulo. Como plato fuerte se servirá El corrinche, un atollado de piangua y pringamosa acompañado de pato desmechado y papa china. Este plato define a la perfección el concepto de Fogones de identidad, al unir el atollado de piangua —conocido popularmente como atollado de yuyo en el Pacífico caucano— con el pato ahumado, una práctica culinaria característica del norte del Cauca. El ahumado, explicó Julia, no solo permite conservar la carne durante más tiempo, sino que también aporta el sabor que distingue esta preparación. El recorrido gastronómico finalizará con Cauca lindo, un helado de kumis patiano sobre un crocante de galleta cuca, coronado con desamargado de limón y papaya, acompañado de una lulada. El menú también incluirá productos con un fuerte componente social y comunitario. La piangua, por ejemplo, será recolectada por una asociación de mujeres de Tumaco, mientras que el postre utilizará kumis proveniente del valle del Patía, una región reconocida por su tradición lechera y por las prácticas culinarias desarrolladas por las comunidades afrodescendientes.

Además del menú de cuatro tiempos, los asistentes podrán conversar con los cocineros sobre los ingredientes, las técnicas y las historias que hay detrás de cada preparación, en un espacio pensado para entender la gastronomía como una expresión cultural y una forma de preservar la memoria de los territorios. La directora aseguró que el proyecto también pretende acercar a los comensales a ingredientes poco conocidos fuera de sus regiones de origen. Por lo que los cocineros realizan procesos de investigación y trabajan de la mano con comunidades locales, trayendo a Medellín preparaciones e insumos que rara vez llegan a otros territorios del país y “nos pone en contacto con esta riqueza culinaria que tiene Colombia. Se visibiliza, se prueba, se disfruta y se celebra una cocina muy variada que, a veces, es difícil de describir o clasificar”. La cita será el sábado 25 de julio a las 12:30 p. m. en La Pascasia, ubicada en la calle 47 #43-88, en el barrio La Candelaria de Medellín. La experiencia tiene un valor de $90.000 más servicio por persona, con cupos limitados. Las entradas están disponibles a través de www.lapascasia.org.

Lo que hace especial la edición 21 de No Solo de Pan Vive el Hambre

Una de las curiosidades y especialidades de esta edición es que el arroz que se servirá durante la experiencia, proveniente de un cultivo orgánico administrado por una comunidad indígena que desde 1982 cuenta con su propio molino. En entrevista con EL COLOMBIANO, Julia contó que “este proyecto no solo garantiza la alimentación de la comunidad, sino que también fortalece su soberanía alimentaria al permitirles comercializar varias toneladas de arroz en diferentes regiones del país”. La experiencia también rescata historias poco conocidas del Valle y el Cauca. Entre ellas, la migración japonesa que llegó a la región entre las décadas de 1920 y 1930 para impulsar proyectos agrícolas, especialmente el cultivo de arroz en municipios como Corinto: “Hay un dato muy bonito y es que una de las motivaciones grandes de esta migración son las traducciones de María, la novela de Jorge Isaacs, al japonés. Como esa novela describe de una manera tan potente los paisajes del Valle del Cauca, fue una forma de antojar a esos japoneses que migraron hacia la región”, relató. Para Mejía, son este tipo de historias las que diferencian cada edición del proyecto, al demostrar que detrás de cada plato hay memoria, territorio y procesos sociales que vale la pena conocer. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas:

El menú incluirá un cóctel de guarapo con viche, un tamalito de tollo ahumado con camarón, un atollado de piangua y pringamosa con pato desmechado, un postre elaborado con kumis patiano y una lulada. La boleta incluye el acceso a una conversación con los cocineros invitados y un menú de cuatro tiempos, además de las bebidas que hacen parte de la experiencia. ¿Quiénes son los cocineros invitados a la edición “Cauca de Norte a Sur”? Los invitados son Vanessa Arroyave Moreno, cocinera caleña especializada en la preservación de recetas ancestrales, y Adilson Banguero Orejuela, cocinero tradicional y líder social de Corinto, Cauca. ¿Dónde se realizará la edición “Cauca de Norte a Sur” de No Solo de Pan Vive el Hambre? La experiencia se realizará el sábado 25 de julio, a las 12:30 p. m., en La Pascasia, ubicada en la calle 47 #43-88, barrio La Candelaria, Medellín.

El menú incluirá un cóctel de guarapo con viche, un tamalito de tollo ahumado con camarón, un atollado de piangua y pringamosa con pato desmechado, un postre elaborado con kumis patiano y una lulada. La boleta incluye el acceso a una conversación con los cocineros invitados y un menú de cuatro tiempos, además de las bebidas que hacen parte de la experiencia. ¿Quiénes son los cocineros invitados a la edición “Cauca de Norte a Sur”? Los invitados son Vanessa Arroyave Moreno, cocinera caleña especializada en la preservación de recetas ancestrales, y Adilson Banguero Orejuela, cocinero tradicional y líder social de Corinto, Cauca. ¿Dónde se realizará la edición “Cauca de Norte a Sur” de No Solo de Pan Vive el Hambre? La experiencia se realizará el sábado 25 de julio, a las 12:30 p. m., en La Pascasia, ubicada en la calle 47 #43-88, barrio La Candelaria, Medellín.