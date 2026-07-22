De la Espriella designó al escritor Enrique Serrano como asesor presidencial

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció la designación del escritor, filósofo y académico Enrique Serrano López como asesor presidencial para su gobierno. Según el nombramiento, el nuevo funcionario tendrá un papel clave en las discusiones relacionadas con la denominada “batalla cultural” que impulsará el próximo gobierno. En el anuncio, Serrano fue presentado como un intelectual con una extensa trayectoria académica y más de 25.000 exalumnos a lo largo de varias décadas de docencia universitaria. El documento destaca que, tras dedicarse a la enseñanza de materias como historia, geografía comparada e interpretación del mundo, además de dirigir el Archivo General de la Nación, llega al nuevo gobierno para aportar a la construcción de debates públicos desde el conocimiento.

“Llega a la Patria Milagro para asesorar al gobierno en las discusiones propias de la batalla cultural; para razonar y hacer razonables los debates que nos unen como colombianos, y desde la perspectiva del conocimiento y el respeto, llenar de contenido las acciones y conversaciones que le devolverán a la Patria su grandeza y altura”, señala el comunicado. El anuncio, como los demás que ha hecho el presidente electo, también estuvo acompañado de un video elaborado con inteligencia artificial que Abelardo publicó en su cuenta de X.

Justo sobre el tema de la “batalla cultural”, Abelardo de la Espriella señaló: “Estoy convencido de que la batalla más importante que libra una nación es la batalla por las ideas. Por eso necesitamos voces serenas, preparadas y con la capacidad de convertir las convicciones en argumentos, defender nuestros valores con inteligencia y construir consensos sin renunciar a los principios”.

¿De quién se trata?

Serrano es comunicador social y cuenta con estudios en filosofía, una maestría en Análisis de Problemas Políticos y Económicos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y formación complementaria en ciencia política, relaciones internacionales y comunicación en instituciones de Francia, Estados Unidos, Indonesia, Israel y Taiwán. Además, fue director general del Archivo General de la Nación entre 2019 y 2022. A lo largo de su carrera ha ejercido como profesor e investigador en universidades como la Universidad del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Sergio Arboleda.

También ha sido analista y columnista en distintos medios de comunicación, además de recibir reconocimientos como la Orden de Isabel la Católica otorgada por el Gobierno de España, el Premio Juan Rulfo de Cuento de Radio Francia Internacional y la distinción de profesor emérito de la Universidad del Rosario. En el comunicado de su designación, se lee que la tarea de Serrano será: “Convertir los principios y debates de la era del Tigre en argumentos sólidos, razonables y razonados para enfrentar la batalla cultural sobre asuntos de vital importancia como la familia, la sociedad, los valores, la honestidad, la resiliencia y la resistencia”. Y se agregó que: “El reto será reducir la confusión frente a temas fundamentales que determinan nuestra identidad nacional y diversa”. Lea también: Mejía y Jaller para las embajadas de España y Venezuela: así se configura la diplomacia internacional con De la Espriella Bloque de preguntas y respuestas: