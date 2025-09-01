Dayro Moreno abrió la puerta: otros jugadores que piden pista en la Selección Colombia

El llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue generando debate. En medio de la conversación que se teje por su convocatoria de cara a las fechas finales de la Eliminatoria al Mundial de Norteamérica 2026, hay otra incógnita que surge: Si el delantero del Once Caldas fue requerido, a pocos días de cumplir 40 años –16 de septiembre–, ¿qué otros jugadores por nivel, independiente de su edad, también piden pista para integrar el onceno tricolor? Lea: “Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes Después de 9 años, Dayro volvió a ese privilegiado grupo, lo que les permite a otros colegas no perder la esperanza de hacer parte del combinado patrio. ¿Debe Moreno ser titular ante Bolivia o Venezuela, sobre todo con el gran rendimiento que exhibe y siendo goleador histórico de Colombia (370 tantos) y de la actual Copa Sudamericana (8)? Esto se sabrá en los próximos días. Pero si Néstor Lorenzo lo convocó es porque le debería dar minutos, de lo contrario, como muchos lo expresan, ¿para qué fue solicitado?

Su llamado puede servir de mayor motivación para muchos deportistas que sobresalen fecha a fecha en sus diferentes clubes y quienes no pierden la ilusión de representar al país en algún momento. Acá varios jugadores que, tranquilamente, podrían ser también convocados. Andrés Mosquera Marmolejo (portero)

A sus 33 años de edad, el nacido en Carepa, Antioquia, brilla con sus grandes reflejos en los equipos que ha representado. Después de su buen paso por Independiente Medellín, Marmo es figura con Santa Fe, equipo con el que fue campeón de la Liga Betplay 1-2025. Stefan Medina (lateral)

Era un habitual representante en la Selección Colombia, pero el buen momento de otros jugadores, entre ellos Daniel Muñoz y Andrés Román han impedido que se vuelva a vestir de amarillo, azul y rojo. Medina ya tiene 33 años, y sigue brillando con su equipo C. F. Monterrey, de México, donde muchas veces alterna con la posición de defensor central. En el fútbol del exterior también aparecen nombres como Devis Vásquez (Roma), Kevin Serna (Fluminense), Duván Vergara (Racing), Miguel Borja (River), Juan Camilo Hernández (Betis), Juan David Cabal (Juventus), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa), incluso Daniel Cataño (Bolívar) y, por qué no, Díber Cambindo (Necaxa). William Tesillo (defensor)

Para muchos es el mejor defensor central de la Liga de Colombia en la actualidad. El barranquillero ya tiene 35 años, y en cada juego con Atlético Nacional es distinguido como una de sus figuras. Va bien arriba, abajo, le da seguridad a su equipo. Estuvo con la Tricolor en las Copas América de 2019 y 2021 y en la Eliminatoria al Mundial de Catar-2022. Jorman Campuzano (volante)

Partido tras partido, es otra de las figuras de Atlético Nacional. Tiene 29 años, y es el equilibrio en el medio campo. Genera fútbol, recupera balón, tiene gran lectura de juego, es un líder. Didier Moreno (volante)

Es protagonista con el Junior de Barranquilla. Corre por todo el campo, defiende bien. El chocoano, de 33 años estuvo en la Selección en 2018 para los amistosos frente a Estados Unidos y Costa Rica.

Carlos Darwin Quintero (delantero)

El nacido en Tumaco, Nariño, hace 37 años, sigue impresionando con su calidad con el balón, desequilibrio y eficacia. Juega con el Deportivo Pereira, y es un dolor de cabeza para los zagueros rivales. Alfredo Morelos (delantero)

Tiene 29 años y viene haciendo buenas presentaciones con Atlético Nacional, con goles y asistencias. Goza de experiencia internacional. Debutó con Colombia en 2018 y estuvo en la Eliminatoria al Mundial de Catar-2022. Hugo Rodallega (delantero)

Tal vez ya no lo llamen, pues sino lo hicieron en su mejor momento, quizá ahora, y tras recuperarse de una lesión, es más complicado. Pero el atacante de 40 años y que pertenece a Santa Fe, mantiene no solo su olfato goleador, también una gran lectura de juego. Anotó en el agónico triunfo del equipo capitalino para ganar el título de la Liga Betplay 1-2025. Como Dayro, impresiona con su rendimiento. Así mismo, y porque se lesionó, pero el volante David Mackalister Silva, de 38 años de edad, también venía impresionando con su despliegue físico, regularidad y talento con Millonarios. Está cerca de retornar a las canchas. Marlos Moreno (delantero)