Dayro Moreno abrió la puerta: otros jugadores que piden pista en la Selección Colombia

El llamado de Dayro Moreno a la Selección Colombia sigue generando debate.
En medio de la conversación que se teje por su convocatoria de cara a las fechas finales de la Eliminatoria al Mundial de Norteamérica 2026, hay otra incógnita que surge: Si el delantero del Once Caldas fue requerido, a pocos días de cumplir 40 años –16 de septiembre–, ¿qué otros jugadores por nivel, independiente de su edad, también piden pista para integrar el onceno tricolor?
Lea: “Estoy agradecido con el país”: Dayro Moreno habló tras su convocatoria a la Selección y así le respondieron en redes
Después de 9 años, Dayro volvió a ese privilegiado grupo, lo que les permite a otros colegas no perder la esperanza de hacer parte del combinado patrio.
¿Debe Moreno ser titular ante Bolivia o Venezuela, sobre todo con el gran rendimiento que exhibe y siendo goleador histórico de Colombia (370 tantos) y de la actual Copa Sudamericana (8)? Esto se sabrá en los próximos días. Pero si Néstor Lorenzo lo convocó es porque le debería dar minutos, de lo contrario, como muchos lo expresan, ¿para qué fue solicitado?