Salió desde Medellín: Policía incautó 215 kilos de pólvora en Don Matías y Santa Bárbara

Gracias a los controles en las diferentes vías del departamento por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia, fueron incautados 215 kilos de pólvora: 200 en Don Matías, subregión Norte, y 15 en Santa Bárbara, municipio ubicado en el Suroeste.
Lea más: Dos personas murieron por explosión dentro de un carro en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín- Bogotá
El primer caso ocurrió el sábado, 6 de diciembre, en la vía Medellín - Yarumal a la altura del kilómetro 45+800. Los uniformados, en medio de operaciones de registro y control, detuvieron un camión que llevaba como encomienda 200 kilos de pólvora. Esta salió desde la capital antioqueña e iba hacia al municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño.