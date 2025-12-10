x

Árbol de Navidad gigante, de 25 metros de alto, es uno de los principales atractivos en el alumbrado de Parques del Río

Está adornado con 30.000 luces led para ofrecer una experiencia inmersiva tipo caleidoscopio. Conozca su ubicación exacta, los horarios para visitarlo y la inspiración detrás de su diseño, basado en la cultura silletera.

  • El árbol de Navidad, ubicado en inmediaciones de Parques del Río, decorado con 90 flores luminosas en su exterior. FOTO Cortesía EPM.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 13 horas
bookmark

Sin duda, uno de los adornos más simbólicos de cada diciembre es el árbol navideño, repleto de bolas de colores, personajes de todas las formas y una cantidad de luces que lo hacen aún más llamativo.

Este año no es la excepción, y desde EPM se replicó dicha tradición con un magnífico ejemplar: un árbol de navidad de 25 metros de alto que puede ser visto desde diferentes puntos de Medellín. Se encuentra ubicado en inmediaciones del puente de Guayaquil, como adorno principal antes de iniciar el recorrido por el Paseo del Río y Parques el Río.

La figura se elaboró a mano. Ante su gran tamaño, tuvo que hacerse por partes, y una vez estuvieron listas se ensambló en el sitio. Las artesanas madres cabeza de familia cumplieron un papel muy importante en la creación de esta inmensidad, pues diseñaron, pétalo por pétalo, las 90 flores luminosas que decoran el árbol, flores que reinterpretan la flor del pensamiento, una de las más representativas en la cultura silletera.

Toda esta hermosa creación se corona con un lirio amarillo como la estrella más brillante en la punta del árbol de Navidad, que ejemplifica a la perfección las especiales tradiciones familiares.

El árbol también es una experiencia inmersiva

No sólo es la fachada lo que hace de esta figura una de las más icónicas de la edición 58 de los Alumbrados de EPM, también es su interior.

Para simular un caleidoscopio dentro del árbol, se crearon 306 líneas de luces tipo string Twinkly, lo que se conoce como la guirnalda multicolor, compuestas de 30.000 luces LED que permiten que los visitantes disfruten de una experiencia inmersiva mientras ven múltiples figuras.

Tenga en cuenta que el horario para visitar los alumbrados de Medellín, que estarán disponibles hasta el 12 de enero de 2026, es de 6:00 p.m. a 12 de la media noche.

