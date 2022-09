A Sarmiento le preguntaron por lo que sentía que debía mejorar con su equipo durante la semana para poder ser más efectivos en los siete partidos que le quedan por jugar a Nacional en el torneo, en los que buscará ratificarse dentro de los ocho clasificados a la fase final de la Liga.

“Yo creo que el objetivo del trabajo de uno es pulir muchas cosas, tener la pelota, no arriesgarla. Hemos entrenado que no hay que generar el espacio a la fuerza, sino jugar con el rival y no contra él. Me deja tranquilo que el equipo en defensa es fuerte, lucha, y hoy sacar tres puntos tras sufrir una expulsión fue algo positivo. Siempre hay que trabajar para mejorar. Hay que empezar a pensar en lo que viene contra Santa Fe”, agregó el entrenador.

Además enfatizó en que su equipo lleva 3 partidos sin recibir goles, lo que genera confianza en los futbolistas para lo que viene. A Sarmiento, que llegó a Nacional para este semestre y en este momento hace las veces de entrenador interino, lo cuestionaron sobre si le molesta escuchar que tal vez los directivos de Nacional están buscando otro entrenador para el proceso de la Copa Libertadores de 2023.