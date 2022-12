Damián Emiliano “Dibu” Martínez, quien hace cuatro años estaba en el Mundial de Rusia con su hermano en la tribuna como espectadores del combinado argentino, acaba de sacar, gracias a sus brillantes atajadas, campeón a su Selección.

Cuando tenía 26 de edad y jugaba en el Arsenal de Inglaterra, Dibu prometió que estaría en la siguiente cita mundial, que lograría con su país el título y lo consiguió.

El remate que le atajó a Kolo Muani en el minuto 120+3 del tiempo suplementario, así como el cobro que le atajó en la tanda de penales Kingsley Coman fueron determinantes para que Argentina conquistara su tercer copa mundial en la historia, tras las logradas en su país en 1978 y en México-1986.

“Lo sufrimos, lo teníamos controlado como nos pasó contra Países Bajos, pero con dos tiros de mierda nos empatan. Pero gracias a Dios logramos ganar, soñaba con este momento”, indicó Martínez tras el encuentro que terminó 3-3 y en la tanda por penales 4-2.

“No tengo palabras para describir esto que estoy viviendo. Los penales los viví tranquilo, es el instante en el que siempre tengo que guiar a mis compañeros y por fortuna me salió todo bien. Le dedico todo esto a mi familia. Salí de un lugar muy humilde, salí de muy chico a Inglaterra, por eso le quiero dedicar todo esto a mi gente, a mi pueblo”, agregó Martínez.

Antes de la final, Emiliano decía que era “difícil no pensar” en todo lo que le “costó llegar” a su actual momento, desde que “a los 12 años” se fue “solo” a Independiente, a los 17 se marchó al Arsenal y se subió “sin pensar al tren para ayudar a su familia, por más que quería debutar” en el equipo de Avellaneda.

“Es difícil no pensar en lo que costó llegar. Sería una mentira que no se me pasa por la cabeza. Soy un luchador. Luché en la vida. Desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 que me fui al Arsenal. En Argentina no se me reconocía como yo merecía o quería”, repasó.

“Necesitaba ayudar a mi familia y cuando me dijeron que me tenía que subir al tren para ayudar a mi familia lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente”, recordó.

En la final de Brasil 2014, la última del Mundial disputada por Argentina, con una derrota por 1-0 en la prórroga, ‘Dibu’ estaba “comiendo asado” con sus “amigos” en Argentina.

“Lo viví como todos los Mundiales. Recuerdo desde chico que lloraba por perder por penales con Alemania, por no poder pasar la fase de grupos en 2002”, rememoró.

”Lo vivía como un hincha, como lo viven ahora. Me pongo en la piel del hincha y tengo esa conexión con los argentinos, con la pasión por el país por delante de todo y nosotros tratamos de mostrarlo en la cancha”, añadió el portero, “un tío muy normal”, al que “no” se le “van los humos cuando las cosas van bien” y no se hunde “cuando van mal”.

“Si hay 50 chicos para una foto o algo, paso una hora o dos con ellos. Siempre trato de hacer esas cosas. Vengo de un lugar del Mar del Plata que no nací cuna de oro. Siempre siento la falta o necesidad que tienen algunos chicos”, recalcó.