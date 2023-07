Sin embargo, el portero de Atlético Nacional, Harlen Castillo, salió en defensa de su colega en medio de la difícil situación que atraviesa.

“Le mando un abrazo solidario a Novoa. Me duele ver como lo chiflan hoy en el partido, Yo también tuve momentos muy difíciles, pero hay caídas de las que uno se levanta. Yo a veces no tapaba ni las ollas de la casa, pero el fútbol siempre te da revancha, a mí me duele que cuando coge el balón lo silben desde la tribuna, ojalá pueda superar estos momentos porque de estos es de donde salen grandes figura”, expresó el arquero chocoano al servicio de Nacional.

Con la defensa a Novoa, Chipi Chipi, como se le apoda, se refería a los complicados momentos que pasó durante su carrera.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, él habló sobre esas situaciones: “Tuve un tiempo cuando estuve en el DIM y salí. Me quedaba donde un tío en Robledo, pero surgió un inconveniente con él, porque mi papá era el que se encargaba de mandar cosas allá y en esa época ellos habían discutido. Y sin mi familia saber nada en el Chocó, me fui de la casa y prácticamente viví en la calle como un mes, andando de acá para allá; guardaba mis cosas en un negocio y me mantenía trabajando en lo que fuera para seguir jugando fútbol. Nadie lo supo hasta ahora y fue un momento complicado de mi vida, porque estar en la calle no es fácil, me tocaba cuidarme de muchas cosas y más que tenía que buscar amistades y compañeros que me dejaran descansar para, al otro día, madrugar a entrenar y después a trabajar y buscar dónde quedarme de nuevo. Prácticamente, estuve así como un mes”.