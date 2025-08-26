EL COLOMBIANO ganó premio con crónica de la escuela de Antioquia en la que solo queda una estudiante

En 38 sedes rurales de Antioquia apenas se matriculó un estudiante el año pasado. Los campos escurridos por la guerra en los últimos 30 años, el abandono del Estado y la reducción de nacimientos explican la inusual imagen de un salón con una profesora y un solo niño.
Lea acá: La escuela de Antioquia en la que solo queda una estudiante
En febrero de 2024, EL COLOMBIANO publicó la historia de la clase de la maestra Katherine y de la niña Salomé en la escuelita de la Ilusión, en San Carlos, en el Oriente antioqueño.