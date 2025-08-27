“Esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató”: defensa de Miguel Uribe criticó la condena; director del CD habló de “revictimización”

El abogado Víctor Mosquera Marín, en representación de la familia del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, criticó la Ley de Infancia y Adolescencia al considerar que incentiva el uso de menores en actividades criminales, tras conocerse la sanción de siete años de privación de la libertad impuesta al joven de 15 años que disparó contra el líder político.
A través de su cuenta de X, Mosquera Marín expresó el sentir de la familia Uribe Turbay frente a la decisión judicial y advirtió sobre las implicaciones de la normativa actual para menores de edad en el país.
