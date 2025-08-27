Del ‘Love Story’ al compromiso real: el anillo artesanal de Taylor Swift que revive la elegancia victoriana

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce ha dado la vuelta al mundo, pero el verdadero protagonista de la noticia es el anillo que ella lleva en su mano izquierda.
Lea también: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación
Se trata de una pieza de corte antiguo, diseñada a medida, que encarna tanto un símbolo personal de unión como una declaración estética y cultural en la joyería contemporánea, pues el “antique cushion cut”, engastado en oro amarillo de 18 quilates, retoma la tradición de los anillos victorianos y pone en el centro una tendencia creciente: el regreso a lo artesanal, lo sentimental y lo femenino en las joyas de compromiso.