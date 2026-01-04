DIM anuncia dos caras nuevas, los defensores Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta

Independiente Medellín confirmó dos nuevos nombres para su nómina de 2026, los jóvenes Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, provenientes del Houston Dynamo y Orsomarso. En el comunicado oficial el Equipo del Pueblo menciona que los dos nuevos jugadores del rojo cumplen las funciones defensivas como lateral derecho y zaguero central, respectivamente. Ellos se unen a Yony González quien también iniciará la pretemporada bajo las órdenes de Alejandro Restrepo este lunes, cuando el equipo se concentré en el Oriente antioqueño.

Viveros llega proveniente del Houston Dynamo

Juan Manuel Viveros, lateral derecho de 21 años, procedente del Houston Dynamo, donde se desempeñó como titular en la MLS Next Pro. El DIM lo describe como “un lateral con intensidad, recorrido y proyección ofensiva, que ha mostrado regularidad y adaptación en contextos competitivos exigentes”. Así mismo menciona que, “por sus características, se trata de un jugador con disposición para aportar tanto en fase defensiva como en ataque, entendiendo las responsabilidades del juego por banda y respondiendo a sistemas que demandan amplitud, despliegue físico y ritmo alto”. Finalmente confirma que el jugador llega al club en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

Balanta y su paso por Orsomarso en el torneo de ascenso