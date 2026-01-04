DIM anuncia dos caras nuevas, los defensores Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta

Independiente Medellín confirmó dos nuevos nombres para su nómina de 2026, los jóvenes Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, provenientes del Houston Dynamo y Orsomarso.
En el comunicado oficial el Equipo del Pueblo menciona que los dos nuevos jugadores del rojo cumplen las funciones defensivas como lateral derecho y zaguero central, respectivamente.
Ellos se unen a Yony González quien también iniciará la pretemporada bajo las órdenes de Alejandro Restrepo este lunes, cuando el equipo se concentré en el Oriente antioqueño.