Ambos jugadores son jóvenes y provienen del Houston Dynamo y Orsomarso, respectivamente.

    El DIM confirmó dos caras nuevas para el 2026, se trata de los jóvenes defensores Marlon Balanta y Juan Manuel Viveros, que cumplen las funciones de zaguero y lateral, respectivamente. FOTO CORTESÍA DIM
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

Independiente Medellín confirmó dos nuevos nombres para su nómina de 2026, los jóvenes Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta, provenientes del Houston Dynamo y Orsomarso.

En el comunicado oficial el Equipo del Pueblo menciona que los dos nuevos jugadores del rojo cumplen las funciones defensivas como lateral derecho y zaguero central, respectivamente.

Ellos se unen a Yony González quien también iniciará la pretemporada bajo las órdenes de Alejandro Restrepo este lunes, cuando el equipo se concentré en el Oriente antioqueño.

DIM anuncia dos caras nuevas, los defensores Juan Manuel Viveros y Marlon Balanta

Viveros llega proveniente del Houston Dynamo

Juan Manuel Viveros, lateral derecho de 21 años, procedente del Houston Dynamo, donde se desempeñó como titular en la MLS Next Pro.

El DIM lo describe como “un lateral con intensidad, recorrido y proyección ofensiva, que ha mostrado regularidad y adaptación en contextos competitivos exigentes”.

Así mismo menciona que, “por sus características, se trata de un jugador con disposición para aportar tanto en fase defensiva como en ataque, entendiendo las responsabilidades del juego por banda y respondiendo a sistemas que demandan amplitud, despliegue físico y ritmo alto”.

Finalmente confirma que el jugador llega al club en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

Balanta y su paso por Orsomarso en el torneo de ascenso

Marlon Balanta, es un defensa central, de 19 años de perfil zurdo. En su comunicado el DIM lo describe como “es un defensor con buena presencia física, manejo del balón y criterio para iniciar juego desde zonas defensivas, además de capacidad para adaptarse a esquemas que exigen una línea adelantada. Su condición de jugador zurdo representa un valor diferencial para el balance de la estructura defensiva”.

De igual manera, énfatiza en que “Balanta es uno de los defensores centrales con mayor proyección del Torneo BetPlay, consolidándose por su solidez, lectura defensiva y presencia en el juego aéreo. Con 1,88 metros de estatura, es un zaguero zurdo que aporta equilibrio y seguridad en la última línea”.

Finalmente resalta que fue “formado en Real Cartagena (Sub-19) y con paso por Orsomarso en 2025, ha hecho parte de procesos de Selección Colombia Sub-17, ratificando su proyección a nivel nacional”.

Balanta también llega en condición de préstamo por un año, con opción de compra.

Liga Betplay

