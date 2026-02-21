x

Ataque sicarial en Boyacá contra exnarcotraficante de esa región, ¿de quién se trata?

En el hecho resultaron heridos otros dos hombres; después fueron capturadas cinco personas. Conozca más detalles.

  • Imagen de referencia de un ataque con arma de fuego. FOTO COLPRENSA.
    Imagen de referencia de un ataque con arma de fuego. FOTO COLPRENSA.
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

Durante la noche del pasado viernes 20 de febrero en el municipio de San Pablo de Bobur, Boyacá, más específicamente en el sector de Coscuez, se registró lo que sería un ataque sicarial en el que tres personas resultaron heridas.

Según información preliminar, el suceso ocurrió en un establecimiento comercial, y las víctimas fueron atacadas mientras departían allí. Entre los heridos destaca el nombre de Nándar Humberto Pinilla Florián, de 56 años de edad, un reconocido comerciante de esmeraldas y exnarcotraficante de ese departamento.

Él y los otros dos sujetos, identificados como Camilo Antonio Castañeda y Tito Alexánder Cortés, fueron trasladados, primero, al Hospital de Otanche, y una vez los estabilizaron los llevaron al Hospital Regional de Chiquinquirá.

El temido criminal permanece bajo custodia de las autoridades, que investigan lo sucedido para determinar las razones que motivaron el ataque. Entre tanto, después de lo sucedido, fueron capturadas cinco personas, entre las que, presuntamente, estarían los dos responsables.

Pinilla Florián ya había sido capturado en 2007 por narcotráfico

Hace ya casi 20 años, este hombre, quien según las autoridades es una de las figuras criminales más peligrosas de Boyacá, fue capturado después de un proceso investigativo que duró aproximadamente 9 meses.

Si bien su detención se dio en los primeros años de este nuevo milenio, Pinilla era buscado desde el siglo pasado a raíz de su amplia trayectoria delictiva.

Los delitos por los cuales fue judicializado en aquel entonces fueron narcotráfico, homicidio, hurto agravado y fabricación y porte ilegal de armas.

Una de las versiones que datan de aquella época es que Pinilla Florián habría intentado sobornar a los oficiales encargados del operativo con el fin de evadir su captura, sugerencia que las autoridades no consideraron en lo absoluto.

Una vez detenido, fue trasladado a la cárcel de Máxima Seguridad de Cómbita para cumplir una condena de 31 años y 6 meses impuesta desde el año 2002 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca. Lo que aún no se determina es, en primer lugar, qué hacía en el sitio del ataque sicarial, y en segunda instancia si estaba cumpliendo una medida privativa de libertad o bajo libertad condicional.

