Ocho futbolistas, entre ellos dos capitanes, no seguirían en el DIM para 2026, ¿de quiénes se trata?

En el DIM, por ahora, buscan calma. El final del año fue turbulento para el cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo. Si bien lograron cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del próximo año, el cierre de 2025 fue complejo en El Poderoso. No solo por la final de Copa perdida contra Atlético Nacional, sino porque el Rey de Corazones no hizo un buen cuadrangular.
Después de ser primero en el “Todos Contra Todos” del Clausura, Medellín terminó último en su grupo de cuadrangulares. En la primera fase los rojos anotaron 46 goles, mientras que en las semifinales de la Liga solo hicieron 5. El rendimiento del equipo bajó. Por eso, desde el cuerpo técnico, hasta los directivos, buscan descansar un poco, tener un aire para tomar decisiones correctas de cara al futuro.