Ocho futbolistas, entre ellos dos capitanes, no seguirían en el DIM para 2026, ¿de quiénes se trata?

El cuadro rojo terminó segundo en la reclasificación del 2025. Tiene cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del próximo año. Se espera que las directivas comuniquen, en enero, quiénes continúan.

    Varios futbolistas del cuadro rojo no cumplieron la expectativa que generó su llegada. Por el momento, no hay comunicado oficial por parte del Medellín sobre los movimientos en la plantilla. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 11 horas
bookmark

En el DIM, por ahora, buscan calma. El final del año fue turbulento para el cuadro rojo, dirigido por Alejandro Restrepo. Si bien lograron cupo a la fase previa de la Copa Libertadores del próximo año, el cierre de 2025 fue complejo en El Poderoso. No solo por la final de Copa perdida contra Atlético Nacional, sino porque el Rey de Corazones no hizo un buen cuadrangular.

Después de ser primero en el “Todos Contra Todos” del Clausura, Medellín terminó último en su grupo de cuadrangulares. En la primera fase los rojos anotaron 46 goles, mientras que en las semifinales de la Liga solo hicieron 5. El rendimiento del equipo bajó. Por eso, desde el cuerpo técnico, hasta los directivos, buscan descansar un poco, tener un aire para tomar decisiones correctas de cara al futuro.

¿Qué futbolistas saldrán del Medellín para 2026?

La decisión más compleja que deben tomar en el Medellín antes de que empiece la pretemporada es qué futbolistas de la plantilla profesional deben continuar y cuáles saldrán. A finales del 2024 los directivos decidieron darle continuidad a más del 90 % de la plantilla que trabajó el segundo semestre con el equipo: Alejandro Restrepo sentía que era necesario para que el plantel entendiera mejor su idea de juego.

Este diciembre el panorama parece diferente. Mantener la plantilla será complicado. Hay futbolistas que ya cumplieron su ciclo en el equipo y la afición piden que salgan. Otros, terminan sus contratos y no se vislumbra una renovación; mientras que algunos más tendrían mercado en otros equipos del balompié colombiano, o a nivel internacional.

Jaime Alvarado es uno de ellos. El volante samario, otrora capitán del equipo, habría viajado el fin de semana a Manizales para realizarse los exámenes médicos el lunes y firmar contrato con el Once Caldas. El futbolista saldría cedido por un año con opción de compra. Lo mismo podría ocurrir con el lateral izquierdo Juan David Arizala, quien llegaría al Milán italiano a cambio de 3 millones de euros.

Entre tanto, hay otros futbolistas como Ménder García y Fáiner Torijano que terminan su contrato con el cuadro rojo el 31 de diciembre y no serían renovados. Entre tanto, se dice que Jáder Valencia, uno de los fichajes de El Poderoso para el segundo semestre del año. Se estima que Luis “El Chino” Sandoval, Diego Moreno y Yéfferson Rodallega también dejarían el equipo rojo.

De otra parte, hay expectativa por lo que pueda pasar con el arquero Washington Aguerre y el defensa central Kevin Mantilla. Desde Uruguay se especula con que el guardameta regresaría a Peñarol, equipo del que salió antes de venir al Medellín y del que, además, es hincha. Se dice que, después de la final de Copa, se habría despedido de sus compañeros de escuadra.

Mantilla, por su parte, estaba a préstamo en el Medellín desde Talleres de Córdoba de Argentina. El vínculo vence el 31 de diciembre. Sin embargo, el futbolista le manifestó a este diario que, en caso de que pasaran a Copa Libertadores, le gustaría quedarse en el cuadro rojo para disputar el torneo internacional el próximo año. Por el momento, no hay nada oficial respecto del futuro de esos dos futbolistas.

