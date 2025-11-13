DIM venció 3-0 al América y terminó líder de la Liga después de 9 años: consiguió punto invisible

Con la sincronía de unos gimnastas olímpicos, Léyser Chaverra y Alexis Serna hicieron, en la esquina suroccidental del Atanasio Girardot, una voltereta para celebrar el tercer tanto del Medellín en la victoria 3-0 contra el América de Cali en la fecha 20 del “Todos Contra Todos”.
El giro estuvo cargado de emoción. Cuando consiguieron la maniobra, después de que el volante chocoano, de 27 años, concretara su primer doblete en el Clausura con el DIM, se abrazaron con la complicidad de amigos de toda la vida, mientras sus compañeros sonreían.