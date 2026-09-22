Martegani y Montaño brillaron contra Jaguares: el DIM ganó con sus goles, pero perdió a Juanfer

El partido contra Jaguares fue una montaña rusa de emociones para el DIM. La noche del martes terminó con la alegría de meterse, de nuevo, en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga.
Sin embargo, empezó contrariada. No porque el equipo cordobés fuera superior, en el desarrollo del juego, a El Poderoso; sino debido a que, a pesar de que el Medellín fue el equipo que más opciones de gol generó en los primeros 20 minutos, Jaguares fue el primero en dar un golpe sobre la mesa.
El equipo dirigido por Hubert Bodhert se puso en ventaja cuando iban 25 minutos. Andrés Rentería, un delantero nacido en Medellín hace 30 años, con pasado en Atlético Nacional y Águilas Doradas, marcó de penalti después de que el juez central pitara, respaldado por el VAR, infracción por una mano de Diego Moreno dentro del área propia.