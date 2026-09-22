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Martegani y Montaño brillaron contra Jaguares: el DIM ganó con sus goles, pero perdió a Juanfer

El cuadro antioqueño se impuso 2-1 en el Atanasio Girardot. Por el momento, se ubica en la tercera casilla de la tabla de posiciones de la Liga.

  • El futbolista argentino Agustín Martegani anotó su primer gol como jugador del Independiente Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El futbolista argentino Agustín Martegani anotó su primer gol como jugador del Independiente Medellín. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 4 horas
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El partido contra Jaguares fue una montaña rusa de emociones para el DIM. La noche del martes terminó con la alegría de meterse, de nuevo, en la pelea por los primeros puestos de la tabla de posiciones de la Liga.

Sin embargo, empezó contrariada. No porque el equipo cordobés fuera superior, en el desarrollo del juego, a El Poderoso; sino debido a que, a pesar de que el Medellín fue el equipo que más opciones de gol generó en los primeros 20 minutos, Jaguares fue el primero en dar un golpe sobre la mesa.

El equipo dirigido por Hubert Bodhert se puso en ventaja cuando iban 25 minutos. Andrés Rentería, un delantero nacido en Medellín hace 30 años, con pasado en Atlético Nacional y Águilas Doradas, marcó de penalti después de que el juez central pitara, respaldado por el VAR, infracción por una mano de Diego Moreno dentro del área propia.

Ese tanto generó algo de desespero en el cuerpo técnico del Rey de Corazones. Amaranto Perea ha sido crítico con los descuidos defensivos que han llevado a que los rojos pierdan puntos importantes y reciban goles (ya van 9) en lo que va del Clausura.

La victoria llegó con sufrimiento

Sin embargo, el cuadro escarlata no bajó su intensidad en ataque. Antes del final del primer tiempo insistió tanto que, en una acción ofensiva, el volante argentino Agustín Martegani, de 26 años, marcó, tras rematar de zurda, un golazo que puso a festejar a los aficionados que llegaron al Atanasio.

Mil de los 20.067 que llegaron a las tribunas del escenario deportivo ingresaron utilizando el reconocimiento facial, en el piloto que utilizó el cuadro antioqueño para convertirse en el primer club de nuestro país en promover esta tecnología para que sus hinchas entren y promover la paz en el fútbol. Ellos vieron la primera anotación del argentino vestido de rojo.

También sufrieron al minuto 40, cuando observaron que Juan Fernando Quintero se quedó quieto cerca del arco norte del Atanasio, tomándose el muslo de la pierna izquierda, y después pidió el cambio: salió lesionado, al parecer, por una molestia muscular que no lo sacaría mucho tiempo de las canchas.

Lo reemplazó Yony González. Su entrada le dio un poco más de velocidad al ataque. Además, obligó a Martegani a ser más “10”. Cuando faltaban 20 minutos para el final del juego, el 20 del DIM, Jhon Edwin Montaño, anotó, de cabeza, el tanto que le dio la victoria a El Poderoso. Esta fue su quinta celebración en el torneo.

El joven, de 19 años, es el goleador de El Equipo del Pueblo en el rentado local, donde el sábado visitarán a Junior en Barranquilla (8:20 p. m.), por la fecha 12 del Clausura.

Reviva aquí el minuto a minuto del partido:

Terminó el partido en el Atanasio. DIM venció a Jaguares y es tercero en el Clausura 2026.

Minuto 70: Gooool del DIM. Jhon Edwin Montaño, goleador del DIM en el Clausura con 5 dianas, marcó de cabeza el tanto que puso la victoria parcial en favor del cuadro rojo.

Empezó el segundo tiempo en el Atanasio Girardot.

Terminó el primer tiempo del partido del DIM contra Jaguares. Los equipos empatan 1-1 en el Atanasio.

Minuto 40: Juan Fernando Quintero salió lesionado del Atanasio Girardot. El futbolista sintió un dolor en el muslo de la pierna derecha y pidió el cambio.

Minuto 32: Goooool del DIM. Agustín Martegani anotó el tanto del empate para el cuadro antioqueño en el duelo contra Jaguares que se disputa en el Atanasio Girardot.

Minuto 23: Gol de Jaguares. El futbolista Andrés Rentería anotó el primer tanto del partido. Jaguares vence 0-1 al Medellín.

Minuto 22: el juez central del partido pitó penalti a favor de Jaguares de Córdoba. El balón pegó en la mano del volante del Medellín, Didier Moreno, después de intentar cortar una jugada de ataque de Jaguares en el área de los antioqueños. Después de revisar el VAR, Andrés Rojas pitó penal.

Estos son los titulares del DIM:

Éder Chaux; Hayen Palacios, Kevin Mantilla, Alfonso Simarra, Esneyder Mena; Didier Moreno, Agustín Martegani; Juan Fernando Quintero, Kéiner Klinger, Jhon Montaño; Jeison Medina.

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