¿Los médicos de EE. .UU. formulan ketamina? Comparan el caso del hijo de Cindy Crawford con el de Matthew Perry

Personas que mantenían contacto regular con Gerber y que, según TMZ, tienen conocimiento directo de la situación, afirmaron que un médico le administraba ketamina aunque conocía sus antecedentes de drogadicción. El medio señaló que la ketamina puede utilizarse en tratamientos relacionados con la drogadicción, pero no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para ese propósito.

De acuerdo con las fuentes citadas por TMZ, el consumo de ketamina era un problema recurrente para Gerber. Amigos cercanos estarían molestos por la prescripción y consideran que el médico debería ser procesado.

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TMZ aclaró que todavía no se conoce qué sustancias había en el organismo de Gerber cuando murió. El medio también indicó que el modelo había hablado abiertamente con amigos cercanos sobre sus problemas con la ketamina antes de fallecer.

El caso fue comparado por TMZ con el de Matthew Perry, quien murió en 2023 y había recibido ketamina para tratar depresión y ansiedad. Posteriormente, obtuvo la sustancia de otras fuentes, entre ellas Jasveen Sangha, quien fue condenada a 15 años de prisión por su papel en la muerte del actor, según TMZ.