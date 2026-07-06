¿Donald Trump influyó en la decisión de levantar la roja a Balogun? Esto dicen en Estados Unidos

Luego manifestó que pediría que cambiaran el nombre de soccer a fútbol en su país, y este fin de semana, al parecer, influyó para que la Fifa tomara la decisión de “indultar” la tarjeta roja que recibió Folarin Balogun, goleador de Estados Unidos en Norteamérica 2026, contra Bosnia, que le impedía jugar ante Bélgica por octavos de final.

Desde entonces, Trump empezó a injerir en el Mundial. Primero dijo que les iba a quitar a ciudades gobernadas por demócratas –sus contrincantes políticos–, la posibilidad de ser sedes si no garantizaban la seguridad.

El gusto de Donald Trump por el fútbol –soccer–, era mínimo antes de finales del 2025. El presidente de Estados Unidos siempre prefirió el golf y el fútbol americano, del que es un ferviente seguidor. Sin embargo, desde el 5 de diciembre pasado, cuando durante el sorteo de la fase de grupos del Mundial, realizado en Washington D. C., el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, le dio un premio de La Paz que antes no existía, su interés aumentó.

Trump es abiertamente amigo de Gainni Infantino. El presidente de la Fifa ha visitado varias veces la Casa Blanca y también ha manifestado, públicamente, su admiración por el mandatario norteamericano. De acuerdo con la información que dieron a conocer medios estadounidenses como el New York Times, Trump llamó a Infantino el jueves para preguntarle sobre la tarjeta roja que le sacaron a Balogun.

La expulsión del futbolista de 25 años, nacido en Nueva York y actual jugador del Mónaco francés, ocurrió durante el minuto 61 del partido de 16avos de final del Mundial entre Estados Unidos y Bosnia, que se jugó en el estadio de Los Ángeles el miércoles pasado. La jugada no fue clara. Balogun disputó un balón dividido en la mitad de la cancha. Su mirada estaba fija en la pelota. No vio al rival, pero terminó pisándole un pie.

El árbitro central del partido no vio la jugada inicialmente. Lo llamaron del VAR. Dijeron que era juego peligroso. El futbolista, que lleva tres goles con Estados Unidos en el Mundial de Norteamérica, fue expulsado después de que el central vio el video. El equipo de la Unión Americana perdió a un futbolista importante para el juego de octavos, contra Bélgica.

Dicen los medios norteamericanos que el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, estuvo presente en el partido en el estadio de California y fue quien alertó a Trump de la tarjeta roja que recibió su jugador. También que inició una movida para que los abogados del gobierno lograran asesorar a la Federación de Estados Unidos.

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