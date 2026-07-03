¿Quiere ayudar a Venezuela? Estos son los canales oficiales para donar desde Antioquia y Colombia

La respuesta solidaria para atender a las miles de familias afectadas por los terremotos en Venezuela ha tomado fuerza desde bancos de alimentos, organizaciones humanitarias, fundaciones, entidades religiosas y organismos de socorro habilitaron cuentas bancarias, plataformas digitales y centros de acopio para canalizar las ayudas que serán enviadas al vecino país mediante corredores humanitarios.
En Antioquia, además de las campañas nacionales, se abrieron varios puntos para recibir alimentos, productos de primera necesidad y aportes económicos. Es importante que tenga en cuenta que las donaciones se hagan únicamente a través de canales oficiales para garantizar que la ayuda llegue a las comunidades afectadas. Estos son algunos de ellos: