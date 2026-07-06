Alcaldes respaldan la creación de bloques de seguridad urbana: “Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que, una vez posesionado el 7 de agosto, firmará el decreto para crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Los alcaldes de las principales ciudades reaccionaron al anuncio.
A través de sus redes sociales, el mandatario electo convocó a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para “a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”.
Esta estrategia, según ha explicado el abogado, está dirigida a combatir los problemas de violencia, hurtos y homicidios en las grandes ciudades de Colombia. Aunque se sabe de la convocatoria, aún faltan detalles como su cronograma de implementación, recursos y entidades a participar.
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