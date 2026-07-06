Alcaldes respaldan la creación de bloques de seguridad urbana: “Los únicos que deben sentir miedo son los criminales”

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que, una vez posesionado el 7 de agosto, firmará el decreto para crear un bloque de defensa para la seguridad urbana. Los alcaldes de las principales ciudades reaccionaron al anuncio. A través de sus redes sociales, el mandatario electo convocó a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para “a partir de sus necesidades, crear la más grande operación de seguridad urbana en Colombia”. Esta estrategia, según ha explicado el abogado, está dirigida a combatir los problemas de violencia, hurtos y homicidios en las grandes ciudades de Colombia. Aunque se sabe de la convocatoria, aún faltan detalles como su cronograma de implementación, recursos y entidades a participar. Entérese: Presidente electo dio un mes para que grupos armados se sometan: “No habrá ofertas generosas”

¿Qué dijeron los alcaldes de las principales ciudades sobre los bloques de defensa para la seguridad urbana?

La convocatoria realizada por De la Espriella ha tenido una buena acogida por parte de los mandatarios locales, quienes lo perciben como un interés del próximo presidente en los asuntos de las regiones. Lea también: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará? Para el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el anuncio es importante y mostró estar listo para trabajar con el nuevo gobierno. “La Fuerza Pública necesita más apoyo del nivel nacional para que podamos seguir dando golpes contra la extorsión, el hurto y el tráfico de drogas. Sólo debilitando estas estructuras vamos a recuperar la seguridad y disminuir los homicidios”, subrayó en sus redes sociales. “No se nos puede olvidar otro aspecto clave: el país necesita redefinir su política criminal”, fue el llamado que hizo Galán, aludiendo a que muchos delincuentes que han sido detenidos en Bogotá se les ha levantado órdenes de captura o vuelven a quedar libres.

Otro de los mandatarios que se pronunció fue Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien aprovechó para lanzar un dardo a la administración saliente de Gustavo Petro. “Que diferencia un Presidente que quiere seguridad para la gente vs otro que venía a Medellín a hacer “Tarimazos” con los criminales. Que nuestra gente viva tranquila”, expresó en su cuenta de X, agregando que “los únicos que deben sentir miedo son los criminales”.

Alejando Char, alcalde de Barranquilla, recibió la noticia con “beneplácito y esperanza”. “Colombia necesita decisiones firmes en materia de seguridad y justicia, y el liderazgo del Presidente de la República es fundamental para respaldar a quienes, desde las regiones, enfrentamos este desafío todos los días”, escribió en su perfil.

Para Alejandro Eder, alcalde de Cali, una de las ciudades que ha sido víctima del actuar de las disidencias, el ELN y otros grupos al margen de la ley, es acertada la decisión del presidente De la Espriella. “Ese es el camino: coordinación, autoridad y acciones concretas para proteger a los ciudadanos”, subrayó.

Cristian Portilla, mandatario de Bucaramanga, especificó lo que tendrá listo ante la convocatoria del presidente electo. “Desde ya prepararemos un informe detallado con cifras, estrategias y planes sobre el estado de la seguridad en Bucaramanga, para presentárselo y que sea estudiado antes de la firma del Decreto”, confirmó.

Aunque la convocatoria solo incluyó a cinco ciudades, Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, ofreció a su territorio como sede del primer gran Consejo de Seguridad Nacional, nodo Región Caribe y manifestó que la capital de Bolívar también necesita estar acogida por este decreto.

“Aquí tenemos varias bandas enfrentadas, necesitamos decisiones desde el nivel central para desactivar y desarticular a esas estructuras criminales que nos están haciendo daño”, reaccionó a través de su cuenta de X.

Otro de los primeros actos administrativos de De la Espriella es desmontar la política de Paz Total, que fue la bandera de Gustavo Petro para negociar con cabecillas de grupos armados ilegales. “No habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos. No habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”, dijo en una de sus alocuciones dominicales transmitidas a través de sus redes.

Tal como lo expresó en la entrega de su credencial días atrás, el presidente electo descartó procesos de negociación con los grupos ilegales y reiteró el llamado a una rendición. “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, recordó, agregando que su administración, que comienza el próximo 7 de agosto, priorizará la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la presencia del Estado en las regiones afectadas por el accionar de grupos armados. Siga leyendo: Cabecillas de ‘Los Pepes’ anuncian intención de someterse a la justicia tras ultimátum de De la Espriella Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas