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Dólar sube más de $9 en Colombia, pero sigue en niveles no vistos desde 2020

La moneda estadounidense abrió la jornada en un precio promedio de $3.330, lo que representa una caída de $4,93 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3,334.93.

  • En la primera hora de operaciones, la divisa estadounidense tuvo un repunte de $9,26, en consecuencia de los repuntes registrados por el dólar en los mercados internacionales. Foto: Colprensa
    En la primera hora de operaciones, la divisa estadounidense tuvo un repunte de $9,26, en consecuencia de los repuntes registrados por el dólar en los mercados internacionales. Foto: Colprensa
Diario La República
hace 1 hora
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Tras la conmemoración del día de la independencia en Estados Unidos, el dólar arrancó la segunda semana de julio en la línea de $3.300, aunque en los mercados internacionales mostró repuntes, en consecuencia, de la publicación de los datos del mercado laboral y la caída de los precios internacionales del crudo.

La moneda estadounidense abrió la jornada en un precio promedio de $3.330, lo que representa una caída de $4,93 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3,334.93. En la apertura se realizaron cinco transacciones por US$1.250.000. La moneda registró un nivel mínimo de $3.330 y un máximo de $3.333.

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En la primera hora de operaciones, la divisa estadounidense tuvo un repunte de $9,26, en consecuencia de los repuntes registrados por el dólar en los mercados internacionales.

En el contexto nacional, hace unos días, los gremios agroexportadores advirtieron en un comunicado que, si la divisa sigue cayendo, se pone en riesgo el empleo y la competitividad del sector.

Esto se debe a que sus ventas se realizan en dólares y, mientras la TRM cae, sus ingresos se reducen, al tiempo que los costos operativos se encarecen porque se pagan en pesos colombianos.

Al respecto, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló que “nunca se debe olvidar que las empresas exportadoras deben garantizar sus ingresos con las ventas de su producto o servicio vendido, no con la suerte que el dólar le pueda dar”.

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En cuanto a las externalidades, los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, lo que provocó que el rendimiento a 10 años bajara dos puntos básicos hasta 4,46%. Además, el yen japonés opera en mínimos que no se veían hace 40 años, al cotizarse en 162,3 unidades por dólar.

Precios del petróleo

Los precios del cayeron, después de que la Opep+ acordara aumentar aún más sus objetivos de producción a partir de agosto, al tiempo que las exportaciones de los principales productores a través del estrecho de Ormuz se están recuperando, lo que podría aumentar la oferta mundial.

Los futuros del brent bajaban 23 centavos, 0,32%, a US$71,89 el barril, mientras que el WTI en Estados Unidos cedía 20 centavos, 0,29%, a US$68,49.

Ambos contratos operaron estables la semana pasada, tras haber caído en su mayoría durante las últimas semanas, mientras los inversores siguen de cerca las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz y vigilan la recuperación de las exportaciones petroleras en el golfo Pérsico.

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“El movimiento a la baja sigue viéndose influido por el hecho de que los petroleros que antes se encontraban bloqueados han logrado salir del golfo, lo que ha provocado un aumento del petróleo en el mar”, señaló Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Cabe destacar que, la Opep y un grupo de aliados liderado por Rusia acordaron el domingo aumentar aún más los objetivos de producción en 188.000 barriles por día a partir de agosto, además de los incrementos similares ya previstos para junio y julio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué subió el precio del dólar en Colombia hoy si sigue en mínimos desde 2020?
El dólar registró un repunte durante las primeras operaciones por el fortalecimiento de la divisa en los mercados internacionales, aunque continúa cotizando cerca de los niveles más bajos observados en los últimos años.
¿Qué significa que el dólar siga en niveles no vistos desde 2020?
Significa que, pese al aumento de la jornada, el precio del dólar continúa dentro de una franja históricamente baja frente al peso colombiano, muy por debajo de los valores registrados durante los últimos cuatro años.
¿Cómo afecta un dólar por debajo de los $3.400 a los exportadores colombianos?
Cuando el dólar baja, las empresas que venden sus productos en el exterior reciben menos pesos por cada dólar exportado, lo que reduce sus ingresos y puede afectar la competitividad del sector.
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