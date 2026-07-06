Dólar sube más de $9 en Colombia, pero sigue en niveles no vistos desde 2020

Tras la conmemoración del día de la independencia en Estados Unidos, el dólar arrancó la segunda semana de julio en la línea de $3.300, aunque en los mercados internacionales mostró repuntes, en consecuencia, de la publicación de los datos del mercado laboral y la caída de los precios internacionales del crudo.

La moneda estadounidense abrió la jornada en un precio promedio de $3.330, lo que representa una caída de $4,93 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3,334.93. En la apertura se realizaron cinco transacciones por US$1.250.000. La moneda registró un nivel mínimo de $3.330 y un máximo de $3.333.

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En la primera hora de operaciones, la divisa estadounidense tuvo un repunte de $9,26, en consecuencia de los repuntes registrados por el dólar en los mercados internacionales.

En el contexto nacional, hace unos días, los gremios agroexportadores advirtieron en un comunicado que, si la divisa sigue cayendo, se pone en riesgo el empleo y la competitividad del sector.

Esto se debe a que sus ventas se realizan en dólares y, mientras la TRM cae, sus ingresos se reducen, al tiempo que los costos operativos se encarecen porque se pagan en pesos colombianos.

Al respecto, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló que “nunca se debe olvidar que las empresas exportadoras deben garantizar sus ingresos con las ventas de su producto o servicio vendido, no con la suerte que el dólar le pueda dar”.

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En cuanto a las externalidades, los bonos del Tesoro subieron en toda la curva, lo que provocó que el rendimiento a 10 años bajara dos puntos básicos hasta 4,46%. Además, el yen japonés opera en mínimos que no se veían hace 40 años, al cotizarse en 162,3 unidades por dólar.