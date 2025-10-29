Celebran natalicio de Diego Maradona con 24 horas de programación especial

Este jueves 30 de octubre se conmemora el aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, quien nació el 30 de octubre de 1960 y, por ello, DSPORTS tendrá una programación especial para celebrar el natalicio del crack argentino.
DSPORTS anunció que tendrá una programación especial durante 24 horas de documentales y programas especiales sobre la vida del 10 de la Selección Argentina.
La programación se transmitirá a través del servicio de televisión satelital de DIRECTV y en la plataforma de streaming y TV en vivo DGO.
