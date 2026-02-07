Sebastián Molano y Fernando Gaviria hicieron el 1-2 en la etapa inicial del Tour de Omán

Tienen 31 años de edad, pero poseen una perseverancia admirable ante los obstáculos y una ambición intacta para continuar haciendo la diferencia ante los mejores velocistas del pelotón mundial de ciclismo.
Ellos son los colombianos Juan Sebastián Molano (UAE Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural), quienes este sábado, como en otras ocasiones, volvieron a sorprender con su potencia en el sprint final para hacer el 1-2 en la primera etapa del Tour de Omán, de 170.9 kilómetros de recorrido entre Ministry of Tourism y Bimmah Sink Hole.
