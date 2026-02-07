Petro anuncia que declarará nueva emergencia económica para atender crisis climática principalmente en Córdoba y Sucre

El presidente Gustavo Petro anunció que declarará una nueva emergencia económica, social y ecológica para atender los efectos de una grave crisis climática que ha afectado con especial fuerza a Córdoba y Sucre, aunque advirtió que la medida podría extenderse a todo el país.
Todo comenzó porque la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sugirió al presidente Gustavo Petro declarar una emergencia económica, social y ambiental ante las severa crisis climática provocadas por el frente frío que afecta al país desde finales de enero.
De acuerdo con la entidad, el fenómeno climático ha generado más de un centenar de emergencias en distintas regiones, principalmente por lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura, lo que ha puesto a prueba la capacidad de atención de las autoridades locales y nacionales.
La recomendación se formuló durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, realizada en la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, en la que se analizaron los impactos acumulados del frente frío sobre la población, así como los recursos disponibles para enfrentar la situación.
Según la evaluación presentada, la magnitud de los eventos climáticos y su persistencia justifican la adopción de medidas excepcionales que permitan agilizar la respuesta del Estado y garantizar una atención oportuna a las comunidades afectadas.