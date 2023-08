El Atlanta perdió 4-0, y Messi, anotó un soberbio doblete, pero el resultado, esta vez, era lo de menos para Edwin, solo anecdótico, porque en su mente únicamente estaba el recuerdo de los sacrificios que hizo para salir de su natal Chocó y llegar al profesionalismo.

“Yo casi no jugaba, no me dejaban. Una vez fui con mis amigos para estar en un equipo y me pidieron la tarjeta de identidad. No la entregué porque mi mamá Candelaria no me dejaba jugar”, recuerda.