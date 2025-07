Este paisa se inspiró en los ángeles y montó una marca que factura US$3,5 millones: aquí la historia

“ Mi intención no era vender, yo quería sentirme bien y vestirme con la expresión y con mi propia esencia, y les puse (a las prendas) Clemont con unos ganchitos, de esos de ropa, y se veía bacano. Ya todos comenzaron a decirme, «ahh no, yo también quiero, mándame a hacer unos», entonces ahí vi una oportunidad de negocio que no iba a desaprovechar”, relató el empresario.

El emprendedor nunca olvidará la primera colección que impulsó la marca. Esta consistió en dos camisetas, una pantaloneta, un buzo y una sudadera, las cinco prendas con base en los colores negro y rojo. Sin embargo, empezar no fue fácil, el joven no sabía en profundidad nada de negocios y, también, desconocía los tecnicismos del mundo de las confecciones. Toda esta cátedra la aprendió en el camino, mientras construía su negocio.

“Yo no sabía que era una tela, yo no sabía con qué se hacía una camiseta, ni las puntadas, ni los bordados, yo no sabía nada, pero eran las ganas, entonces, me iba a las 7 u 8 de la mañana para el Centro, y yo decía, «¿esa tela para qué sirve?» y me decían, «burda», y yo, «¿qué es burda?, es para los buzos y las sudaderas», recordó.

Sebastián comenzó a “empaparse del tema” y a realizar los contactos para dar sus primeros pasos en el mundo de los negocios. Buscó y experimentó hasta que encontró una buena calidad en la confección, tela y costura y que iba a pulir con el tiempo hasta encontrar la calidad que caracteriza la marca.