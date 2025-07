¿No ha salido del letargo de la final? El DIM perdió 2-0 con Boyacá Chicó en Tunja; no ha podido ganar en el Clausura

Los aficionados del cuadro rojo que llegaron hasta la capital de Boyacá, donde el termómetro marcaba nueve grados centígrados, pero la sensación térmica era de siete, también estaban molestos con el rendimiento del equipo. No solo reprochaban la derrota, algo que puede pasar en el fútbol, que formar parte del abanico de posibilidades del juego.

Reprochaban la manera en que El Poderoso perdió. Medellín no jugó a nada en Tunja. Durante todo el partido fue superado por su rival. Esta vez la excusa del mal estado de la cancha de La Independencia no fue válido. El gramado, como pocas veces en los últimos años, estaba impecable, presto para que un equipo al que le gusta tener el balón, tocarlo para atacar, hiciera juego de posesión.

Pero el DIM no lo consiguió. Los jugadores se mostraron algo descoordinados, sin la capacidad de jugar con la velocidad acostumbrada. Futbolistas, por lo general precisos, como Jaime Alvarado, no logró dar el primer pase con claridad durante un pasaje amplio del partido. Además, los delanteros no generaron mucho peligro sobre el arco de los boyacenses.

Por lo menos en la primera parte. Quienes sí aprovecharon fueron los locales, que en varias ocasiones cogieron mal parada a la defensa roja y ganaron la espalda. En el primer tiempo anotaron un gol que fue anulado por un fuera de lugar. Sin embargo, cuando iban cinco minutos de la segunda parte, Jairo Molina anotó el primer tanto del encuentro después de vencer a Aguerre.