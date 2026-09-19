El argentino Elías Cabrera es la figura silenciosa en Atlético Nacional en la Liga BetPlay

El buen momento de Elías Cabrera le plantea a Lucas González uno de los dilemas más interesantes de Atlético Nacional: cómo administrar una zona del campo en la que el equipo tiene cantidad, experiencia, juventud y, sobre todo, diferentes perfiles para generar fútbol.
El argentino de 23 años llegó al conjunto verdolaga con una ventaja importante: el técnico ya conocía sus características desde su paso por Central Córdoba. Nacional lo incorporó cedido desde Vélez Sarsfield, después de su experiencia en Tigre, buscando precisamente un futbolista capaz de darle creatividad, desequilibrio y alternativas a la zona de elaboración. Y Cabrera está respondiendo.
Ante Internacional de Bogotá marcó un golazo para poner nuevamente en ventaja a Nacional y terminó siendo uno de los protagonistas de la victoria 3-2 en El Campín. El tanto llegó en un partido especial porque significó el debut de James Rodríguez con la camiseta verdolaga.
El argentino, además, ya suma un gol y dos asistencias con Nacional, una muestra de que su incorporación no es simplemente una alternativa más en la plantilla. Está reclamando protagonismo. “Es un privilegio y un honor muy grande jugar con James”, dijo Cabrera, una frase que también refleja el nuevo escenario que tiene el mediocampo verdolaga: hay varios futbolistas que quieren tener la pelota y participar de la construcción ofensiva.