En Alfredo Arias aún hay un poco de dolor por la forma en la que al DIM se le escapó de las manos el título de la Liga Betplay 2023-2. Sin embargo, ese sinsabor dejó muchas lecciones en el entrenador, que desde el jueves pasado empezó a preparar lo que será el 2024, año en el que espera volver a ser protagonista en el plano local y tener una revancha en la Copa Sudamericana. El semestre que hicieron en el 2023-2 dejó un listón alto, ¿eso le genera alguna presión para encarar este año? “La campaña fue casi perfecta. Nos faltó un minuto para que quizás todos coincidieran que había sido perfecta. Pero nos fue bien: en el campeonato regular solo perdimos un partido, en los cuadrangulares también. Incluso en las dos finales creo que lo hicimos bien. Con eso como base, siempre existe presión cuando juegas o te toca dirigir un equipo como el Medellín, que tiene siempre la aspiración de ser campeón”.

¿Este año sí? “En esto hay que ser muy claro: nadie puede prometer campeonatos. De hecho es muy difícil llegar a una final porque 18 no lo consiguen. Mi mensaje es que vamos a intentarlo otra vez, pero no se puede llegar a la final sin primero meterse en los 8 y después ganar los cuadrangulares. Este es un campeonato duro, pero lo intentaremos de nuevo”. ¿Se siente conforme con los refuerzos que han llegado? “Nosotros tenemos reuniones periódicas durante el semestre con el departamento de scouting del club, donde reciben los informes que hacemos mensualmente y se va delineando lo que se puede ajustar. A través de esos informes surgen posiciones que pensamos que teníamos que cubrir. En ese sentido, se han ido más jugadores de los que han llegado, pero necesitábamos una renovación. La mayoría de futbolistas que se fueron no habían tenido muchos minutos y un equipo debe competir tanto entrenando como jugando para sacar lo mejor de cada uno, entonces creemos que los jugadores que han llegado nos ayudarán en esa intención. Aún no se han cerrado ni las idas ni las venidas”.

¿Cómo se dio la llegada de José Aja y qué le aporta al equipo? “Es cierto que nosotros trajimos a Aja cuando estábamos en Santa Fe, pero en la primera o segunda reunión que hicimos de comité el club nos preguntó a nosotros a través del director deportivo qué opinábamos de la posibilidad de traer a José y bueno, nosotros estamos muy conformes con lo que nos dio en Santa Fe y consideramos que es un jugador que nos puede aportar su valía y liderazgo. El club desde antes lo había visto como una posible contratación”. ¿Qué le brinda la llegada de Pablo Lima a este DIM? “Es un jugador que lleva años en Colombia. Todo el tiempo que jugó con La Equidad tuvo muy buenas presentaciones. Nosotros lo veníamos observando desde hace un tiempo. En esas reuniones del comité se nos dijo que pudo venir en años anteriores, pero no se concretó. Entonces nos consultaron qué pensábamos y dimos el visto bueno porque es un jugador que conoce el balompié colombiano y que con puede aportar su talento”.

Se dice que perder la final desarmó un poco el equipo, ¿qué tan cierto es? “La forma que perdimos la final todavía nos duele, y nos duele a todos los que estamos involucrados: a los jugadores, trabajadores, dirigentes, nosotros como cuerpo técnico y fundamentalmente al hincha, en especial al que fue al estadio ese día. Ese dolor va a ser difícil que se olvide, pero no se ha desarmado el equipo por eso, porque la decisión de muchas salidas ya estaba tomadas. Algunos jugadores terminaban contrato, otros habían jugado menos de lo que pensábamos y seguro quieren tener más minutos. También hubo casos como el de Varela, en el que no se pudo hacer uso de la opción de compra, y el de Daniel Torres, que eligió un mejor destino para él y para la familia. Eso es respetable. Pero nada tuvo que ver con que saliéramos campeones o no. Son decisiones que se toman y que seguro se habrían tomado de ganar el campeonato”.

Viene el reto de la Copa Sudamericana, en la que no le fue bien el año pasado, ¿qué se está haciendo para ser protagonistas en esta edición? “El año pasado para mí no fue bueno en la Copa Sudamericana. No pudimos ganar un solo partido con Peñarol y fue a raíz de ese torneo que se definió nuestra salida de esa institución. Luego llegamos acá e inmediatamente hubo que enfrentar a San Lorenzo, sin tan siquiera conocer al plantel, y también perdimos. Nosotros estamos entrenando, tratando de mejorar y de llegar a esa definición que vamos a tener contra Tolima, en su cancha, de la mejor manera”.

¿Cuál es el objetivo que tiene con el DIM esta campaña y qué cree que tienen que mejorar? “Este año vamos a tratar de repetir, cosa que no va a ser fácil, el campeonato que hicimos y de esa manera entrar entre los 8. El objetivo primario es ese. Soy una persona que cree que en este tipo de campeonatos, hay que ser humilde y fijar la mente en lo que tenés que lograr primero. Es verdad que tuvimos buenos resultados y no es fácil mejorarlos, pero sí nos tenemos que preparar para que, si llegamos a una nueva final, podamos mantener la concentración hasta el minuto 95 para que no se nos escape lo que se nos escapó. Esa vez nos tocó perder, pero quedaron aprendizajes”.