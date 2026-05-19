Los errores arbitrales que han perjudicado a Atlético Nacional en los últimos años y que no generaron tanta polémica

En medio de la controversia, el periodista Néstor Restrepo publicó un hilo en la red social X donde recopiló varias jugadas que, por el contrario, perjudicaron a Nacional en los últimos años, y que no han tenido la misma repercusión mediática que la polémica surgida tras la primera semifinal frente al Deportes Tolima.

Tras las declaraciones del futbolista Sebastián Guzmán, que inicialmente dejaron un manto de duda sobre el comportamiento arbitral en partidos de Atlético Nacional —aunque posteriormente se retractó—, señalando al equipo como presuntamente favorecido por decisiones arbitrales, se ha generado un amplio debate en redes sociales.

La final de 2018 ante Tolima

Una de las acciones más recordadas ocurrió el 9 de junio de 2018, en la final de la Liga entre Atlético Nacional y Tolima. En esa jugada, Vladimir Hernández recibió un pase de Dayro Moreno completamente habilitado y marcaba lo que habría sido el 2-0 parcial en plena final. Sin embargo, el juez de línea Humberto Clavijo levantó el banderín y el árbitro central Luis Sánchez anuló el gol. El hecho no generó gran escándalo mediático y, finalmente, el equipo verdolaga perdió el título en casa.

El “gol fantasma” de Da Costa

Otra acción polémica fue la del llamado “gol fantasma” de Chico Da Costa, quien en una jugada de tiro de esquina cabeceó un balón que, según la revisión de la acción, habría cruzado la línea de gol. Sin embargo, el arquero del Pasto logró sacarlo desde dentro del arco. El árbitro Bismarks Santiago no convalidó el tanto y el encargado del VAR, Luis Trujillo, no llamó a revisión por falta de cámaras y ángulos adecuados.

El caso del “pie virtual de Tesillo”

En otro compromiso entre Atlético Nacional y Millonarios FC, el árbitro Carlos Betancur había sancionado penalti a favor de Millonarios. En la revisión del VAR se trazó una línea utilizando el pie de William Tesillo para habilitar a Radamel Falcao García. El entonces árbitro VAR Nicolás Gallo utilizó la frase “vamos a poner virtualmente el pie aquí”, lo que generó controversia. Finalmente, el penal fue confirmado y convertido por Millonarios.

La Copa Betplay de 2022

En el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia 2022, se presentó una jugada polémica protagonizada por Aldair Quintana. El arquero permitió un rebote tras un remate de Yesus Cabrera, jugador del Junior, y en la acción Edwuin Cetré intentó recuperar el balón. Sin embargo, Quintana llegó primero a la pelota y posteriormente tuvo contacto con el delantero.

Ante la acción, el árbitro Diego Ruiz sancionó de inmediato penalti y no recurrió a la revisión del VAR, pese a los reclamos de los jugadores de Atlético Nacional. Además, en ese mismo encuentro se registró otra jugada polémica, ya que no se pitó una clara falta dentro del área sobre Jefferson Duque que, según las reclamaciones, fue omitida por el juez central.

La polémica del 27 de agosto de 2023

Otra jugada cuestionada ocurrió el 27 de agosto de 2023 en el Estadio El Campín. Atlético Nacional perdía parcialmente 1-0 cuando Juan Felipe Aguirre buscó el empate en un tiro de esquina. En la acción hubo un forcejeo con Larry Vásquez; Aguirre logró cabecear, celebró hacia el rival y recibió una tarjeta roja tras golpearlo con un cabezazo.

Sin embargo, previamente había recibido un puñetazo de Daniel Giraldo que, según la crítica posterior, debió ser sancionado como penal a favor de Nacional. Ni el árbitro ni el VAR intervinieron en esa acción.