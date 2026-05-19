Los errores arbitrales que han perjudicado a Atlético Nacional en los últimos años y que no generaron tanta polémica

Tras las declaraciones del futbolista Sebastián Guzmán, que inicialmente dejaron un manto de duda sobre el comportamiento arbitral en partidos de Atlético Nacional —aunque posteriormente se retractó—, señalando al equipo como presuntamente favorecido por decisiones arbitrales, se ha generado un amplio debate en redes sociales.
En medio de la controversia, el periodista Néstor Restrepo publicó un hilo en la red social X donde recopiló varias jugadas que, por el contrario, perjudicaron a Nacional en los últimos años, y que no han tenido la misma repercusión mediática que la polémica surgida tras la primera semifinal frente al Deportes Tolima.