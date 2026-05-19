Asopetrol alerta fuga de empresas y talento petrolero hacia Venezuela por alta carga tributaria en Colombia

La caída de las utilidades de Ecopetrol durante el primer trimestre de 2026, que retrocedieron 7,7%, encendió las alarmas en la industria petrolera colombiana. La Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero, Asopetrol, advirtió que la combinación de una alta carga tributaria y la revaluación del peso estaría afectando la competitividad del sector y podría provocar la salida de empresas, servicios especializados y talento humano hacia Venezuela. De acuerdo con el sindicato, los resultados financieros de la petrolera estatal no obedecen a fallas técnicas ni operativas, sino principalmente a factores económicos y fiscales. Según afirmó, la apreciación del peso frente al dólar habría restado cerca de $2,6 billones a los resultados de la petrolera estatal. Además, aseguró que el incremento de la Tasa Efectiva de Tributación hasta el 37,1%, uno de los niveles más altos de los últimos años, estaría reduciendo la capacidad de inversión de Ecopetrol y deteriorando las condiciones para mantener la competitividad frente a otros mercados de la región.

Alta carga tributaria presiona la rentabilidad de Ecopetrol

Aunque Ecopetrol mantuvo una producción cercana a los 725.000 barriles equivalentes por día y reportó un Ebitda de $13,5 billones durante los primeros meses de 2026, el sindicato considera que la presión fiscal está golpeando la rentabilidad de la industria. Según Asopetrol, parte del aumento de la carga tributaria está relacionado con un impuesto extraordinario al patrimonio cercano a $1,2 billones, el cual no sería deducible y habría elevado significativamente la tasa efectiva de tributación. Puede leer: Reservas mundiales de petróleo registran caída crítica por la guerra en Medio Oriente Óscar Bravo Mendoza, presidente del sindicato, afirmó que el panorama actual representa un riesgo para el futuro de la industria petrolera en Colombia. “Estamos ante un escenario de marchitamiento provocado (...) El Gobierno Nacional debe entender que no se puede extraer riqueza de una industria asfixiándola hasta su paralización”, señaló el dirigente sindical.

Asopetrol advierte pérdida de competitividad frente a Venezuela

Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es el avance del proceso de reactivación petrolera que actualmente impulsa Venezuela, un mercado que hoy demanda personal técnico, servicios especializados y experiencia operativa para fortalecer nuevamente su industria energética. Vea aquí: Ecopetrol redujo ingresos y ganancias en el primer trimestre de 2026 por volatilidad del petróleo Según Asopetrol, las condiciones tributarias y regulatorias en Colombia podrían facilitar una “diáspora” de capacidades técnicas y operativas hacia ese país. “La falta de garantías y el exceso de impuestos en el mercado local están creando las condiciones perfectas para una diáspora de bienes, servicios y talento humano hacia Venezuela”, advirtió Bravo. El dirigente agregó que, de mantenerse las actuales condiciones fiscales, no solo Ecopetrol sino también otras compañías del sector podrían perder eficiencia y competitividad. “Hacemos un llamado al Gobierno para que disminuya esa tasa impositiva, porque de lo contrario, no solo Ecopetrol, sino las empresas del sector van a dejar de ser eficientes”, afirmó.

Riesgos para las finanzas públicas y las regiones petroleras