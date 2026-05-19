Creg alista cinco medidas urgentes para evitar un apagón por la llegada de El Niño

La Creg ha puesto a consulta pública cinco medidas regulatorias urgentes para evitar un apagón o racionamiento de energía ante el riesgo latente de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026.
La entidad anunció la publicación para consulta pública de varios proyectos de resolución que buscan aumentar la disponibilidad de energía y garantizar la continuidad del servicio en escenarios de estrés energético provocados por condiciones climáticas extremas.
Según explicó William Abel Mercado, director ejecutivo (e) de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, durante la más reciente sesión de la entidad se aprobaron iniciativas que incluyen medidas permanentes y mecanismos temporales de activación para responder a eventuales riesgos en el suministro eléctrico.