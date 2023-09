Estos técnicos sobreviven a una “profesión peligro” y son los únicos con estabilidad en Colombia

“Se contrata a un entrenador: si gana, se queda; si pierde, se va. A algunos le dan un partido más, pero es muy difícil que aguanten la presión”, comentó.

Así mismo asegura que hay varias situaciones que conspiran contra la estabilidad de los técnicos: “Los futbolistas que se destacan rápidamente se van al exterior, los torneos cortos no ayudan y las divisiones menores de la mayoría de los clubes no funcionan de forma coordinada con el equipo profesional, y cuando no son ninguna de esas dificultades, los equipos no tienen el dinero para sostener un proyecto exitoso”.