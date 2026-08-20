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Este es el estado de salud de Daniel Torres, quien salió en ambulancia en el partido ante River Plate

Santa Fe confirmó el diagnóstico del volante cardenal que sufrió un golpe en el duelo por la Copa Sudamericana.

  • En la acción Daniel Torres marca al delantero Rafael Santos Borré de River Plate, en el duelo por la Copa Sudamericana. FOTO TOMADA X@Mundo_Cardenal
    En la acción Daniel Torres marca al delantero Rafael Santos Borré de River Plate, en el duelo por la Copa Sudamericana. FOTO TOMADA X@Mundo_Cardenal
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
20 de agosto de 2026
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El experimentado volante de Independiente Santa Fe Daniel Torres sufrió un golpe en el duelo ante River Plate por la Copa Sudamericana y abandonó el estadio en una ambulancia.

Torres, uno de los capitanes del cuadro cardenal, dejó el campo de juego a los 84 minutos, tras sufrir un golpe en su cabeza, al momento en el que fue a despejar un balón aéreo y chocó con el arquero Weibmar Asprilla.

Mientras que el arquero pudo seguir en el campo, Torres fue atendido por los médicos y enviado en ambulancia a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes y recibir la atención necesaria.

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Allí permaneció toda la noche y el cuadro Cardenal informó, este jueves, que, tras la atención y la realización de los exámenes pertinentes, se logró establecer que Daniel presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma.

De igual manera, confirmaron que los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad y que, dependiendo de la evolución, el jugador iba a ser dado de alta de la clínica, posiblemente, en la tarde o noche de este jueves.

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Torres estuvo bajo observación clínica y en constante evaluación por neurología, para hacerle seguimiento a su condición de salud.

Al final, Santa Fe, que es dirigido por Pablo Repetto, empató sin goles contra River Plate en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana y ahora tendrá que ir a Argentina para disputar el compromiso de vuelta y así definir el clasificado a los cuartos de final.

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Bloque de pregunta y respuesta

¿Cuál es el diagnóstico médico oficial de Daniel Torres tras el golpe en la cabeza?
Daniel Torres sufrió una conmoción cerebral con evolución favorable posterior al trauma, según el parte médico oficial emitido por Independiente Santa Fe.
¿En qué estado salieron los exámenes neurológicos realizados a Daniel Torres?
Los exámenes médicos y neurológicos reportaron resultados dentro de la normalidad.
¿Cómo y contra qué rival se lesionó Daniel Torres?
La lesión ocurrió al minuto 84 del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra River Plate, tras un choque de cabezas en una jugada aérea con el arquero Weibmar Asprilla.
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