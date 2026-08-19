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Santa Fe perdonó a River Plate, que rescató empate en Bogotá

La serie se resolverá el próximo miércoles, desde las 7:30 de la noche, en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

  • River Plate resistió en Bogotá y ahora definirá ante Santa Fe la clasificación a cuartos de final en el Monumental. FOTO: AFP
    River Plate resistió en Bogotá y ahora definirá ante Santa Fe la clasificación a cuartos de final en el Monumental. FOTO: AFP
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
19 de agosto de 2026
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Independiente Santa Fe y River Plate igualaron 0-0 este miércoles en Bogotá en partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, aplazado la semana pasada por el terremoto que sacudió a Colombia.

El equipo local fue el que estuvo más cerca del triunfo en el partido jugado en el estadio El Campín, pero no logró desequilibrar.

La serie se resolverá el próximo miércoles en el estadio Monumental, en Buenos Aires.

Este encuentro debió disputarse el miércoles pasado, pero fue aplazado por la Conmebol por el terremoto sufrido por Colombia el lunes 10 de agosto, que dejó más de 300 fallecidos.

Lea: Jugadores del fútbol colombiano se siguen sumando a las campañas de donación para los damnificados del terremoto

Liderado por el experimentado Hugo Rodallega, de 41 años, Santa Fe tuvo las mejores ocasiones para quedarse con el triunfo, entre ellas un par de tiros en los postes, pero le faltó contundencia.

El ganador de esta serie se enfrentará en cuartos de final con el vencedor de la llave que disputan Olimpia de Asunción y Vasco da Gama, que se define el jueves.

Así alinearon los equipos

Independiente Santa Fe: Weibmar Asprilla - Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla - Daniel Torres (Yilmar Velázquez, 84), Nahuel Bustos (Franco Fagúndez, 75) - Kilian Toscano (Jhojan Torres, 66), Jáder Obrian (Omar Fernández, 84), Alexis Zapata (Maximiliano Lovera, 66) - Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

River Plate: Santiago Beltrán - Lucas Martinez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González - Fausto Vera, Anibal Moreno - Ángel Correa (Juan Meza, 90+1), Tobías Andrada (Valentín Lucero, 78), Tomás Galvan (Joaquín Freitas, 62) - Rafael Borré (Thiago Almada, 61). DT: Eduardo Coudet.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo quedó la serie entre Santa Fe y River Plate tras el 0-0 en Bogotá?
La serie quedó empatada 0-0, por lo que todo se definirá en Buenos Aires. El partido de ida no dejó ventaja para ninguno de los dos equipos.
¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana 2026?
El partido de vuelta se jugará el próximo miércoles en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde se definirá el equipo que avance a los cuartos de final.
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