Video | Giovanni Hernández y Gio Moreno siguen dando mucho ‘melo’, así les fue en el partido benéfico en Palogrande

Giovanni Hernández anotó dos de los tres goles, en el duelo que terminó empatado 3-3, con el lucimiento también de Gio Moreno, quien volvió a mostrar gambetas y jugadas de ensueño, arrancando aplausos de los asistentes al Palogrande.

Ambos dieron ‘melo’ como se dicen en el barrio e hicieron recordar las tardes brillantes que tuvieron en equipos como Junior, Cali, DIM, América y Atlético Nacional, entre otros.

En redes sociales se ha compartido bastante y comentado el gran juego que tuvieron Giovanni Hernández y Giovanni Moreno en el duelo benéfico en el estadio Palogrande de Manizales, por los damnificados del terremoto.

El compromiso entre los Amigos de Dayro Moreno y la Federación Colombiana de Creadores de Contenido terminó 3-3.

Entre los futbolistas que se hicieron presentes en el juego también estaban Carlos El Pibe Valderrama, Juan Carlos Henao, Arnulfo Valentierra, Sergio Galván Rey y Dayro Moreno.

Mientras que entre los creadores de contenidos estaban Camilo Cifuentes quien llegó con el rostro cubierto, gorra y gafas para que no lo identifiquen, pues su plus en los contenidos que hace es que no sale ante la cámara. Junto a él estuvieron Polibomba, Los Montañeros, y Mané Díaz, padre de Luis Díaz.

El dinero recaudado en el compromiso será destinado para las familias damnificadas del terremoto, del pasado 10 de agosto que afectó a Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

Precisamente, Camilo Cifuentes publicó en sus redes un mensaje de agradecimiento por la respuesta que tanto jugadores, influencer y aficionados le dieron al evento.

“Gracias mis niños por tanto amor y tanto apoyo. No tengo palabras para agradecerles por haber aportado su granito de arena en este evento tan lindo con el que vamos a repartir tanto amor. Hoy me voy con el corazón lleno de haberlos conocido y de haber recibido todo su cariño, todo merece la pena teniéndolos a ustedes”.