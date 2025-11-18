x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estos serían los cambios de la Selección Colombia para el duelo ante Australia en Nueva York

Néstor Lorenzo acumula 17 juegos amistosos invicto con la Tricolor, con 14 victorias y tres empates.

  • Luis Díaz sería de nuevo titular con Colombia en el duelo amistoso ante Australia, este martes en Nueva York. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Luis Díaz sería de nuevo titular con Colombia en el duelo amistoso ante Australia, este martes en Nueva York. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

La Selección Colombia disputa su último partido amistoso de 2025 en Nueva York y el técnico Néstor Lorenzo tendría unas seis modificaciones con relación al equipo que le ganó a Nueva Zelanda 2-1, el sábado anterior.

Según se ha conocido, Colombia presentaría en la nómina titular a Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

Hay que recordar que Daniel Muñoz ya no está en la concentración de la Tricolor por un tema familiar, está en Medellín por las exequias de un allegado.

El técnico Lorenzo le dio varios minutos a jugadores que están buscando un lugar entre los convocados para el Mundial de 2026, a quienes observó en el duelo ante Nueva Zelanda, pero, ante Australia, volvería la nómina base que disputó la Eliminatoria Sudamericana.

El duelo ante Australia cambió de horario, se corrió 30 minutos más tarde y por ello, el compromiso será a las 8:30 de la noche (hora de Colombia) en el Citi Field de Nueva York.

El compromiso que será transmitido para el país por Caracol, RCN, las Apps de ambos canales y por www.golcaracol.com. será el cierre del año para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El técnico argentino ajusta 17 amistosos dirigidos con un récord de 14 triunfos y tres empates.

En partidos oficiales de competencia, el récord de Lorenzo es de 18 duelos por Eliminatoria con siete triunfos, igual número de empates y cuatro derrotas; mientras que por Copa América ajusta seis partidos disputados con cuatro victorias, un empate y una derrota.

El sorteo del Mundial se realizará el próximo 5 de diciembre y allí las selecciones clasificadas conocerán sus respectivos grupos para la cita de Canadá, México y Estados Unidos.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida