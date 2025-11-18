“Petro está reinterpretando el DIH de manera equivocada”: exnegociador de paz Camilo González Posso sobre bombardeos

El Gobierno que prometió desterrar los bombardeos en zonas con presencia de civiles terminó recurriendo nuevamente a esa táctica en la recta final de su mandato. El viraje, difícil de conciliar con el discurso inicial de Gustavo Petro, encendió las alarmas de expertos en paz, entre ellos Camilo González Posso, quien advierte que el país está regresando a una estrategia militar que el propio presidente señaló durante años como prueba del fracaso humanitario del Estado.
El giro no es menor. Mientras el Gobierno sostiene que los objetivos atacados pertenecen a estructuras delincuenciales, las operaciones vuelven a concentrarse en territorios históricamente golpeados por la guerra y bajo circunstancias que rayan con el Derecho Internacional Humanitario. En diálogo con El Colombiano, Camilo González, exjefe negociador del Gobierno en los diálogos con disidencias de alias Calarcá, cuestionó abiertamente la estrategia militar y alertó sobre lo que considera una peligrosa reinterpretación del Derecho Internacional Humanitario por parte del jefe de Estado.