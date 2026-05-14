Francia entregó la lista de convocados sin Eduardo Camavinga y liderados por Kylian Mbappé

El técnico de Francia, Didier Deschamps, desveló su grupo de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con los delanteros Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como estandartes del combinado galo y la gran ausencia de Eduardo Camavinga.
Désiré Doué, del PSG, y el extremo del Bayern Munich Michael Olise también figuran en una línea de ataque temible para el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.
Rayan Cherki debutará en un Mundial después de completar, con 22 años, una espectacular primera temporada en el Manchester City, mientras que su rival en la Premier League, William Saliba, del Arsenal, aportará solidez defensiva a los Bleus.