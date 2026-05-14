La final del Mundial 2026 tendrá show de medio tiempo al estilo Super Bowl: Shakira, Madonna y BTS encabezan el cartel

La idea de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial comenzó a tomar forma el 28 de septiembre del año pasado, cuando la FIFA confirmó una alianza con Global Citizen para producir un show inspirado en los tradicionales intermedios del Super Bowl. Será la primera vez que una final de la Copa del Mundo incluye una presentación musical de este tipo.
Meses después, el 5 de marzo de 2025, el organismo anunció que la banda Coldplay participará en la selección de los artistas y además lideraría un concierto especial en Times Square durante el fin de semana de la final.
Y este jueves se reveló el cartel oficial del espectáculo en el que estarán las artistas. Madonna, Shakira y BTS actuarán durante el descanso de la final del 19 de julio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey con una duración estimada de entre 11 y 15 minutos. El evento también servirá para impulsar una campaña con la que la FIFA y Global Citizen esperan recaudar 100 millones de dólares destinados a programas educativos para niños en todo el mundo.
Enterese: ¡Confirmados con colombiano a bordo! Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026