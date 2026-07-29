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Estos son los rivales de Atlético Nacional y DIM para octavos de final de la Copa BetPlay

El cuadro Verde es el actual campeón del certamen y el más ganador de esta competencia con ocho coronas, mientras que el Poderoso tiene tres coronas.

  • Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026 tiene los compromisos de la Liga y la Copa BetPlay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Atlético Nacional en el segundo semestre de 2026 tiene los compromisos de la Liga y la Copa BetPlay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Con la confirmación de Atlético Nacional como clasificado, tanto el cuadro verde como el Independiente Medellín conocieron los rivales que tendrán en la siguiente fase de la Copa BetPlay, los octavos de final, que aún no tiene fechas confirmadas.

Con los primeros clasificados, ya están listas tres de las ocho llaves que se disputarán en la siguiente fase del torneo. Atlético Nacional, que dejó en el camino a Tigres, ahora se enfrentará al Deportivo Cali, mientras que DIM tendrá que enfrentar a Pasto.

También le puede interesar: Nacional estuvo “a la altura” en Bogotá: venció a Tigres y se metió a octavos de Copa

El cuadro de Nariño ganó la serie ante Bogotá FC 3-1, para avanzar en el torneo que reúne a los equipos de la A y la B, y que tiene a Atlético Nacional como el más campeón con ocho títulos, seguido de Millonarios y DIM con 3, cada uno. Con dos aparecen Junior y Santa Fe.

La otra llave que quedó definida es la que disputarán el Deportes Quindío y Llaneros. El cuadro de Armenia igualó la serie 3-3 con Deportes Tolima y luego lo venció desde los lanzamientos de penal 4-2, pero el hecho sobresaliente de esta llave, fue el error arbitral del central Ricardo Pabón, quien sancionó una mano penal, pero la acción fue del atacante y no del defensa. Lastimosamente, como estas instancias de la Copa no cuentan con VAR, no se pudo remediar la determinación y José Lloreda marcó para el 2-1 parcial y 3-3 de la serie que se fue a los penales.

Vea también: Grave error arbitral en Armenia: árbitro pitó polémico penalti a favor del Quindío y eliminó al Tolima de Copa BetPlay

La Dimayor aún no ha confirmado las fechas para estas llaves, debido a que aún están en desarrollo los juegos de clasificación, a la espera de confirmar qué clubes serán los rivales de Real Cundinamarca, Deportivo Pereira, Millonarios, Alianza Valledupar y Fortaleza.

Esos rivales saldrán de las llaves que se disputan en la actualidad de la siguiente manera: Internacional de Bogotá- Internacional de Palmira (1-0), América-Real Cartagena (2-1), Junior-Barranquilla (2-2), Once Caldas-Envigado (3-0) y Santa Fe-Unión Magdalena que aún no se ha programado.

Hay que recordar que Atlético Nacional, que es dirigido por Lucas González, es el campeón defensor del torneo, ya que ganó el título en la final disputada contra el Independiente Medellín, con un resultado global de 1-0.

El Poderoso contó en esa edición con el argentino Francisco Fydriszewski, quien fue uno de los goleadores del torneo con 5 tantos, igualado con Jayder Asprilla, del Real Cundinamarca.

El DIM, que es orientado por Luis Amaranto Perea, además de la Copa y la Liga, también disputa la serie de clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana. Precisamente este miércoles se mide como visitante ante Vasco da Gama, a las 5:00 de la tarde, serie que va igualada 2-2.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuáles son las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay ya confirmadas?
Hasta el momento hay tres enfrentamientos definidos para los octavos de final: Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto y Deportes Quindío vs. Llaneros FC. Las cinco llaves restantes están a la espera de que concluyan las series de clasificación previas.
¿Qué equipos faltan por conocer su rival en los octavos de final?
Los clubes que ya esperan rival en la siguiente fase son Millonarios, Deportivo Pereira, Fortaleza CEIF, Alianza Valledupar y Real Cundinamarca. Sus oponentes saldrán de las llaves en disputa entre América de Cali vs. Real Cartagena, Junior vs. Barranquilla FC, Once Caldas vs. Envigado FC, Internacional de Bogotá vs. Internacional de Palmira, y Santa Fe vs. Unión Magdalena.
¿Cuáles son los equipos que más veces han ganado la Copa Colombia?
Atlético Nacional lidera el historial con 8 títulos, manteniéndose como el club más ganador de la competición. Le siguen Millonarios e Independiente Medellín con 3 títulos cada uno, y más atrás Junior de Barranquilla y Independiente Santa Fe, con 2 trofeos por institución.
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