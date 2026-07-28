Nacional estuvo “a la altura” en Bogotá: venció a Tigres y se metió a octavos de Copa

El rendimiento del Nacional de Lucas González estuvo a la altura de Bogotá en la vuelta del juego de la ronda 1B de la Copa BetPlay contra Tigres F.C. Al elenco antioqueño, que tuvo un equipo mixto, no le pesó la altitud de la capital del país y ratificó, con buen fútbol, la superioridad que tuvo en toda la serie.
En su segundo partido del semestre, el cuadro verde mostró la intensidad y dominio de balón que, desde los primeros días de la pretemporada, trabajó el nuevo cuerpo técnico. Los verdes, que contaron con el apoyo de poco más de 18.000 aficionados que llegaron a verlos jugar en el estadio El Campín de Bogotá, se impusieron 2-0.