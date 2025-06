“Que se jodan los del VAR (...) no vuelvo a jugar en Colombia”: Falcao explotó tras eliminación de Millonarios

Radamel Falcao García dio unas explosivas declaraciones en la rueda de prensa luego de que Millonarios se quedara nuevamente a puertas de disputar una final, tras perder en El Campín 2-1 ante Independiente Santa fe.

Dichas declaraciones surgieron luego de que se le pidiera un análisis sobre lo sucedido en el campo de juego, a lo que el delantero manifestó que su equipo controló el juego, sin embargo, gracias a dos errores determinantes, los cardenales se quedaron con el resultado a su favor.

El delantero habló sobre la acción puntual del primer gol, a los dos minutos del juego, pues indicó que para él había dudas sobre la anotación de Hugo Rodallega. La jugada fue inicialmente anulada por el asistente por aparente fuera de lugar, pero después el VAR cambió la decisión y validó el gol.

El capitán de los embajadores expresó sus molestias, por lo que considera errores arbitrales que perjudicaron a los azules. “Siempre durante todo el torneo, así me den 50 mil fechas y no vuelva a jugar nunca en Colombia, siempre ante la duda era en contra nuestra. Cuando había que revisar, no revisaban. Que se jodan los del VAR”, manifestó.

“En Manizales nos robaron dos penales. Nos robaron, todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo”, expresó con evidente molestia el atacante de Millonarios.