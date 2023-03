Falcao García, entre los 100 mejores futbolistas del siglo, según importante diario británico, ¿quién es el primero?

Radamel Falcao ha marcado historia en los clubes por donde ha pasado; a sus 37 años, juega en la élite de Europa como delantero del Rayo Vallecano, de Laliga de España.

El samario, quien es considerado por muchos como el mejor jugador del fútbol colombiano, fue incluido en la lista de los 100 mejores futbolistas del mundo, según la revista británica Four Four Two. De hecho, es el único futbolista del país que figura en esta selecta lista.