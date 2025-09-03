El último baile de Messi en casa por las Eliminatorias Conmebol: lo más llamativo de la fecha y así se jugará

En la emotiva despedida de Lionel Messi ante su público durante las eliminatorias sudamericanas, Paraguay, Uruguay y Colombia se juegan sus últimos cartuchos para asegurar un lugar en el Mundial de 2026. El extenso clasificatorio sudamericano, que comenzó en septiembre de 2023, llega este jueves a su decimoséptima y penúltima fecha, con tres plazas directas al Mundial y una oportunidad de repechaje intercontinental. Los ya clasificados Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25) esperan por sus acompañantes. Paraguay y Uruguay, con 24 unidades, y Colombia, con 22, tienen el boleto al alcance de la mano.

Venezuela, con 18, y Bolivia, con 17, parecen pelear por el repechaje, mientras que Perú, con 12 puntos, depende de un milagro. Chile (10) ya está fuera de carrera.

La despedida de Messi en las eliminatorias, en el estadio Monumental de Buenos Aires frente a Venezuela, no solo tendrá una fuerte carga emotiva, también podría definir el rumbo del clasificatorio. Una victoria de los campeones del mundo ante la Vinotinto le asegurará la clasificación a Paraguay, Uruguay y Colombia cualquiera sea el resultado que consigan en sus partidos, y un empate en Buenos Aires también les basta a la Celeste y a los guaraníes. Con 38 años, Messi jugará su último encuentro oficial en suelo argentino, lo que pone un condimento especial al choque ante Venezuela. La Pulga no ha confirmado si participará en el Mundial de 2026, lo que lo convertiría en el primer jugador en disputar seis Copas del Mundo. Ante Venezuela “será un partido especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá un amistoso o más. Luego no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, afirmó el 10. Tras veinte años, Messi se despedirá de las eliminatorias como su máximo goleador, con 34 tantos en 72 partidos, habiendo logrado la clasificación a cinco Mundiales consecutivos, desde Sudáfrica 2010 hasta Norteamérica 2026.

El Monumental será una caldera, con más de ochenta mil personas y una Albiceleste que saldrá a darle una victoria a su máximo ídolo. En ese marco se jugará su futuro Venezuela, que sigue soñando con clasificar a un Mundial por primera vez en su historia, pero las chances se le esfuman y una derrota ante los hombres de Lionel Scaloni la deja al borde del nocaut.

La irregular Celeste de Marcelo Bielsa la tiene más fácil. A pesar de las numerosas bajas por lesiones y suspensiones, Uruguay recibirá en el Centenario de Montevideo a un Perú que parece incapaz de impedir que logre su sexta clasificación a un Mundial en el siglo XXI —solo se ausentó en Alemania 2006—. Pese a ello, el Loco no se muestra conforme con el camino recorrido. “Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría: deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos”, destacó Bielsa.