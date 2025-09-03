El último baile de Messi en casa por las Eliminatorias Conmebol: lo más llamativo de la fecha y así se jugará

En la emotiva despedida de Lionel Messi ante su público durante las eliminatorias sudamericanas, Paraguay, Uruguay y Colombia se juegan sus últimos cartuchos para asegurar un lugar en el Mundial de 2026. El extenso clasificatorio sudamericano, que comenzó en septiembre de 2023, llega este jueves a su decimoséptima y penúltima fecha, con tres plazas directas al Mundial y una oportunidad de repechaje intercontinental.
Los ya clasificados Argentina (35 puntos), Ecuador (25) y Brasil (25) esperan por sus acompañantes. Paraguay y Uruguay, con 24 unidades, y Colombia, con 22, tienen el boleto al alcance de la mano.