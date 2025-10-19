La Selección sub-17 fue superada por España en debut mundialista en Marruecos, ¿cómo terminó el partido?

No parecía un partido de un Mundial juvenil. Estos, por lo general, se juegan en estadios con buena capacidad para el público. Sin embargo, el debut de la Selección Colombia femenina sub-17 en la Copa del Mundo de Marruecos, se dio en un lugar que parecía un centro de entrenamiento. En la transmisión de televisión del partido contra España, una de las mejores selecciones del mundo, no solo se veía la cancha del duelo entre criollas y europeas. También se percibían, al fondo, tres escenarios deportivos más.

Detrás de un arco, una cancha con la luz apagada. Del otrolado una vacía, pero con la luminarias prendida. Diagonal a donde jugaban las criollas, se disputaba el duelo entre Zambia y Praguay (1-2), mientras que, al tiempo, en un campo que no se veía, se jugaba el emparejamiento Nigeria-Canadá (1-4). Salvo el partido inaugural, que se jugó el viernes entre Marruecos y Brasil en el estadio Olímpico de Rabat, la capital del país del norte de África, todos los encuentros de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial se han disputado en las canchas de la Academia de Fútbol Mohammed VI, ubicada en Salé.

¿Quiénes anotaron los goles del partido de Colombia?

La Selección Colombia no tuvo un debut fácil en el Mundial. Las dirigidas por el antioqueño Carlos Panigua tenían al frente a las vigentes subcampeonas del torneo y ganadoras de la edición del 2022. Por eso, era complicado esperar una victoria.

El resultado se fue para donde el destino apuntaba. España, que tiene uno de los procesos de formación más sólidos de fútbol femenino a nivel internacional –eso se refleja en su equipo de mayores y en tener a las mejores del mundo–, se impuso 4-0 al seleccionado colombiano.

La mayoría de goles fueron en el primer tiempo. Iban 15 minutos cuando Anna Quer anotó el primero. A los 28, Carlota Chacón puso el segundo y, en tiempo adicional, anotó el tercero. Pudo “irse de triplete”, pero la portera colombiana María Isabel Tejada atajó el penalti que pateó a los 9 minutos de reposición. En la segunda parte, las cafeteras mostraron una cara mejor. Sin embargo, no fue suficiente para remontar. Por el contrario, las ibéricas marcaron el cuarto tanto a su favor cuando el cronómetro marcaba 78 minutos.