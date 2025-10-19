Desplazamiento masivo en Briceño por amenazas de las disidencias del frente 36

Cerca de 200 personas fueron obligadas a abandonar sus viviendas en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia, tras recibir órdenes de las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá. Según denunciaron los habitantes, los ilegales habrían advertido que en cada vivienda solo podía permanecer una persona, mientras las demás debían desplazarse de manera inmediata hacia el casco urbano. La medida estaría relacionada con un posible enfrentamiento entre ese grupo armado y el Clan del Golfo, que mantiene presencia en la región.

La situación estaría relacionada con el enfrentamiento entre disidencias del frente 36 de las FARC, al mando de alias Calarcá y el Clan del Golfo. Imagen de referencia. FOTO: Ejercito Nacional de Colombia.

Las veredas más afectadas por el desplazamiento son La Molina, Palmichal y Palestina, donde, en menos de 24 horas, cerca de 200 personas salieron de sus hogares. Sin embargo, de acuerdo con el último reporte, eran más de 1.100 personas desplazadas en el casco urbano. En declaraciones recientes del alcalde de Briceño, Noé Espinosa, declaró que se han atendido a más de 550 familias que llegaron hasta el parque principal del municipio. “Tenemos un censo de 200 personas que se desplazaron desde sus hogares hacia la zona urbana. Hoy siguen llegando más familias, donde también estamos atendiéndolos y organizando el censo para mirar en últimas cuánta es la población total”, aseguró el alcalde. Fuentes en la zona informaron que las disidencias permitieron que una persona por vivienda permaneciera en el territorio con el fin de cuidar los bienes y realizar labores básicas del campo, como el mantenimiento de cultivos y el cuidado de animales. Conozca: Encerrados bajo fuego: víctimas de confinamiento se dispararon 557% en Antioquia El Comité de Justicia Transicional de Briceño se reunirá para consolidar un censo de las familias afectadas y definir medidas de atención humanitaria. Las autoridades locales y departamentales evalúan la situación de seguridad en la subregión.