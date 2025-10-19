Desplazamiento masivo en Briceño por amenazas de las disidencias del frente 36

Cerca de 200 personas fueron obligadas a abandonar sus viviendas en zona rural del municipio de Briceño, norte de Antioquia, tras recibir órdenes de las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá.
Según denunciaron los habitantes, los ilegales habrían advertido que en cada vivienda solo podía permanecer una persona, mientras las demás debían desplazarse de manera inmediata hacia el casco urbano. La medida estaría relacionada con un posible enfrentamiento entre ese grupo armado y el Clan del Golfo, que mantiene presencia en la región.