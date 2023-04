“Muy contento con la impresionante victoria del equipo en un escenario como el Santiago Bernabéu, pero al mismo tiempo muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. ES TOTALMENTE FALSO QUE YO DIJERA ESO” , escribió en sus redes sociales.

Además, el Villarreal asegura que no tiene constancia como club que “haya imágenes de vídeo de algún teléfono personal. Allí hay cámaras de seguridad que son de la policía y solo tienen acceso ellos” , concluye el comunicado de la entidad castellonense.

Desde el Villarreal se informa que el club no va a denunciar al Real Madrid por este asunto y se apunta que Baena “está afectado tanto por la agresión como por lo que se dice del supuesto motivo de la agresión, del cual afirma (como dice en su comunicado) que es falso.

En un comunicado oficial del Villarreal hecho público este domingo, el club castellonense “apoya a Baena en esta situación y respetará la decisión que él tome como afectado” , tanto si decide denunciar a Valverde como si decide no hacerlo.

La pareja de Fede Valverde sostiene la razón de la agresión

Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, salió a desmentir en las redes sociales a los que apuntan como falsa la justificación de la agresión del centrocampista uruguayo al futbolista del Villarreal Álex Baena, en el aparcamiento del Santiago Bernabéu, tras el partido que los enfrentó el sábado, y defendió que, cuando se originó el choque entre ambos jugadores, ya se conocían públicamente sus problemas de embarazo.

El origen de la disputa se produce el 19 de enero, durante el partido de Copa del Rey que enfrenta a Villarreal y Real Madrid en La Cerámica. Según afirman a EFE el entorno directo del jugador y el Real Madrid, entonces hubo provocaciones dialécticas de Baena que, consideran, sobrepasaron cualquier límite, al referirse al hijo de un embarazo de riesgo.

Tras ser agredido por Valverde en el aparcamiento del Bernabéu, Baena, que previamente negó haberse referido al embarazo de la pareja del jugador uruguayo, retuiteó el comentario de un usuario en el que se aseguraba que esos problemas de salud se conocieron cinco días después de que se jugase aquel partido.

Mina Bonino: Era público que algo pasaba con mi embarazo

Mina Bonino ha desmintido en redes sociales cualquier información que sostenga que es falso el argumento aportado como causa del problema.

“El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar”, escribió Mina en su cuenta oficial de Twitter.

“¿Crees que vamos a poner en juego la salud de nuestro hijo inventando algo así teniendo en cuenta los dos meses de mierda que pasamos? Te parece una excusa? Podría poner miles pero JAMÁS un hijo de por medio sabiendo cómo estuvimos”, respondió a uno de los mensajes recibidos.

Mina desveló por los malos momentos que han pasado, que nunca provocaron que Fede Valverde dejase de jugar con el Real Madrid ni con la selección de Uruguay, pero que han afectado a su rendimiento.

“¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuándo me dijeron que mi embarazo no podía continuar? Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no, teniendo ya CINCO meses de gestación”, dijo.

“Es lo último que voy a poner. Pero para mí es una tontería revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias. Pero ya era de carácter público que algo sucedía con mi embarazo”, sentenció.